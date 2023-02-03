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檢提搶劫指控 任婆婆遇襲案將在幾周內判刑

記者張曼琳／舊金山報導
圖為嫌犯行兇毆打任婆婆的畫面。(監控視頻截圖)
圖為嫌犯行兇毆打任婆婆的畫面。(監控視頻截圖)

在2日中午舊金山地檢處召開的中文媒體記者會中，地檢長謝安宜還透露了去年7月，來自中國內蒙的任婆婆遇襲案審理的新進展。

謝安宜表示，與之前向媒體的說明一樣，地檢處向該案唯一的成年嫌疑人摩爾（Darryl Moore）提起了多項重罪指控，包括搶劫、襲擊、虐待老人、入室搶劫等罪名，但並未提出仇恨犯罪的指控。

謝安宜說：「該案中沒有足夠的證據能夠指控仇恨犯罪，但我們確實對摩爾提出了搶劫指控，並在努力爭取讓摩爾就一級搶劫罪認罪。」她還表示，摩爾將在未來幾周內被判刑，並承諾確保讓任婆婆及其家人，參與達成該決議的過程，還補充道：「可以理解的是，他們（任婆婆及其家人）希望繼續自己的生活，並將這件事（遭遇的襲擊）拋在腦後。」

謝安宜表示，每件案件的情況都十分不同。但是任何情況下，檢察官都必須獨立評估，是否有足夠的證據去證明仇恨犯罪。「當我們有證據時，我們將提出仇恨犯罪指控。」

去年7月31日下午，來自於中國內蒙的任婆婆在其居住的舊金山北岸區的公寓大廳中遭遇襲擊。4名青年以問時間為由，盯上了任婆婆隨身攜帶的手表和手機，在搶劫的過程中還毆打她，導致她全身多處受傷，臥床不起。4名嫌犯僅為18歲、14歲、13歲和11歲。

另外，謝安宜也在記者會中還透露了目前該辦公室面對的挑戰和困難。其中之一是「建立一個堅實的團隊」 。她透露，近期失去了許多經驗豐富的律師和受害人輔導者，因此她不得不著手重建，她說：「讓我真正感到自豪的是，我們已經組建了一支跨越來自不同地方和族裔的團隊，這樣我們在做決定時就能聽到每個人的聲音」。

同時，她將與警方密切合作，保持雙方相同的優先事項，加強溝通，一同打擊毒品氾濫、盜竊等一系列問題。她說：「我認為舊金山終於到了這樣一個時刻，人們不再互相對抗，而是共同努力為我們的社區服務。」

任婆婆在案發後接受當地電視台採訪。（本報資料圖）
任婆婆在案發後接受當地電視台採訪。（本報資料圖）
地檢長謝安宜透露了去年7月，來自中國內蒙的任婆婆遇襲案審理的新進展。（記者張曼琳...
地檢長謝安宜透露了去年7月，來自中國內蒙的任婆婆遇襲案審理的新進展。（記者張曼琳／攝影）

仇恨犯罪 舊金山 毒品

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