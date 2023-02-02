疫後治安差 防盜鐵門生意火 安裝一直漲價還要排隊

Kearny街Plentea奶茶店監控拍到劫匪撬門而入。（湯亨利提供）

湯亨利還告訴本報，最新發生的劫案在上周四（1月26日）晚，為損失最小的一次，約1500元。湯亨利表示，幸好劫匪是利用撬鎖，而不是砸玻璃的方式，每一塊玻璃被砸，都要至少5000元的修理費用。

湯亨利也認為，疫情 前治安還算平穩，但是在疫情後情況「變得太過誇張」；警方曾告訴他，「每天都在處理幾宗類似劫案。」原本為了店面的美觀，湯亨利不想像周圍商戶一樣安裝鐵柵門，但在接連不斷的損失後終於向現實低頭，在三天前為店舖門口安裝了鐵柵門。

雖然他不清楚，鐵柵門是否能夠有效防止盜竊，但現在安裝鐵柵門的生意火爆且花費不菲。湯亨利表示，本來是在12月就安裝的鐵柵，最後他等了足足一個月，花費超過4000多。而最近那次盜案，就發生在安裝前一天夜晚。

他說：「一切都是坐地起價，以前或許兩、三千塊就能搞定，但現在鐵柵生意好到不得了！」他表示，如能早一天安裝，或許就可以避免再次被劫。他苦笑道：「某些生意會淡，某些生意就會旺。」有的鐵柵甚至要花費8000甚至上萬元，「還不是你想安裝馬上就能裝的。」

湯亨利表示，儘管能理解為減輕監獄 壓力而出台的州第47號提案將重罪處罰門檻降為950元，但他還是對這樣的法例感到不滿，自該法出台後，社會陷入了「惡性循懷 」。