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華人奶茶店盜竊案 金山警局承諾共商對策、跟進調查

記者張曼琳／舊金山報導
史考特在回應該案時表示，還有許多工作要做，以減少城市小商業遭受的損失。（記者張曼琳／攝影）
史考特在回應該案時表示，還有許多工作要做，以減少城市小商業遭受的損失。（記者張曼琳／攝影）

舊金山中央警局行動隊長法默（Douglas Farmer）昨日回覆本報對奶茶店盜竊案查詢時表示，Plentea奶茶店發生的多次盜竊案和東主湯亨利的損失，令他感到心痛。他承諾，將讓其部門警官與湯亨利取得聯繫，以獲取更多信息，他還會聯絡入室盜竊（Burglary）部門跟進後續調查。

同時，他還將派遣巡邏警員與湯亨利會面，一起商量對策，提升店舖的安保措施，法默說，「竊賊似乎很容易就打開了他的前門鎖。」他承諾「會注意湯先生面臨的入室盜竊問題，此為不可接受。」

在1月31日舊金山警局與社區的記者會中，舊金山警局局長史考特（ Bill Scout）在回應該案時表示，警局長期將華埠治安作為優先事項，2020年發生了許多事情，「很多犯罪、盜竊和搶劫都被視頻記錄並在網上傳播。」史考特說：「我們解決了很多這樣的案件。」地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）上任後，增強了問責制。「我們還有許多工作要做，任何受害的人，我們都為他感到難過，更重要的是，我們必須將其轉化為行動，以盡量減少城市小商業遭受這樣的損失。」

舊金山警察局副局長拉薩（David Lazar）則表示，他信任法默的工作信任，法默已經逮捕了多個竊賊，相信會很快順利解決問題。

舊金山警察局副局長拉薩（左）表示對行動隊長法默（右）的信任。（記者張曼琳／攝影）
舊金山警察局副局長拉薩（左）表示對行動隊長法默（右）的信任。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 警察 華埠

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