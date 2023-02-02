我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

華人奶茶店頻被盜 平均半年一次 東主嘆9年已損5萬

記者張曼琳／舊金山報導
Plentea奶茶店華裔東主Henry Tang估算在經營9年期間因盜竊頻發，經濟損失超過5萬元。（記者張曼琳／攝影）
Plentea奶茶店華裔東主Henry Tang估算在經營9年期間因盜竊頻發，經濟損失超過5萬元。（記者張曼琳／攝影）

位於舊金山華埠與金融區中心交界處Kearny街的Plentea奶茶店，由華裔東主Henry Tang（音譯，湯亨利）經營。湯亨利接受本報專訪，講述他經營的小商業連年屢次遭遇盜竊的經歷；他估算，在其經營的9年期間因盜竊頻發，經濟損失超過5萬元，近期更被盜走個人資料，劫匪每日試圖盜刷其信用卡。湯亨利現在都不清楚他的信用分數是否因此受損，這讓他在經濟受損同時，精神也蒙上一層陰影。

湯亨利1月31日在他剛營業不久的分店接受本報採訪時表示，在舊金山經營奶茶店約9年，目前在該市Kearny街、近大通中心（Chase center）的Mission Bay 3街，以及東灣柏克萊Durant Ave共有3間店舖。

湯亨利說，新開設的大通中心和東灣柏克萊分店還未曾遇劫，但第一間開設的Kearny街店，疫情前平均半年就會經歷一次盜竊；在疫情後則「更加瘋狂」，基本每月或隔月都會發生盜竊案，湯亨利感嘆：「這令人完全接受不了。」

例如，去年10月一個月就發生兩起劫案；尤其10月31日萬聖節當日，湯亨利遭受9年來最大的經濟損失，被竊取1萬元的現金和公司及其個人敏感資料。他表示，此前的盜竊案，犯罪分子通常是將店門撬開後，飛速搜刮收銀台後匆匆逃走；但此次，劫匪還花時間撬開在店舖地下室的辦公室的門，正巧又遇上月初的發薪日，湯亨利在辦公室中存放發工資用的1萬元現金和敏感的個人資料通通被拿走，包括公司報稅資料、銀行帳戶，信用卡、支票本（Check Book）和他個人的社安卡（SSN）等文件。

因此，他不得不立馬更換共3間店舖的銀行帳戶、社安號碼並和供應商聯絡說明情況，以防止任何身份被盜用的風險。據湯亨利得知，劫匪得手後「瘋狂地用我的身分，申請各種各樣的信用卡和貸款，更猖狂的是，他用了我的支票本去支付房租。」

湯亨利還告訴記者，警方到場觀看店內監控時說道：「又是他！」似乎得知劫匪為慣犯。湯亨利也將劫匪用偷走的支票支付房租的事情告知警方，但警方尚未做出行動，對此，湯亨利十分失望。「地址就在那裡，我沒有權利去找房東了解情況，但警察是有權利調查的。」他認為，不知是否是因為類似的劫案「多如牛毛」，警方已經感到「麻木」。

在他的信用卡等個人資料被盜用後，基本上每天都會收到銀行提醒被盜刷的短信。湯亨利表示，劫匪曾經試圖盜刷總計過千元，但在他向銀行報告情況後，銀行將被盜用的款項退回。儘管如此，在之後的幾天裡，湯亨利仍繼續收到提醒被盜刷的短信，「多則上百，小到幾十元。」因為收到的短信太多，湯亨利不得不關閉帳戶，並表示還收到4封劫匪盜用SSN後，試圖申請各項貸款的確認函，因此湯亨利至今還不清楚本次身分盜用，最終究竟會對他帶來多大的損失和麻煩。

他表示，每有偷竊案發生，他都會丟失收銀台幾百元的現金，以及Uber外送的電子平板設備，湯亨利已經「數不清」向Uber申請了幾次（外賣）設備。」他還說，比起丟東西更大的損失，是在拿到新設備前，外賣訂單和客人的流失。他說：「很多客人不清楚你的情況，會感到很奇怪，怎麼外賣（服務）一會有，一會沒有。」客人回流率嚴重受損，在上個月基本上損失了所有的外賣訂單。

位於舊金山華埠與金融區中心交界處Kearny街的Plentea奶茶店。（記者張曼...
位於舊金山華埠與金融區中心交界處Kearny街的Plentea奶茶店。（記者張曼琳／攝影）
湯亨利1月31日在他剛營業不久的分店接受本報採訪。（記者張曼琳／攝影）
湯亨利1月31日在他剛營業不久的分店接受本報採訪。（記者張曼琳／攝影）

信用卡 支票 貸款

上一則

華人奶茶店盜竊案 金山警局承諾共商對策、跟進調查

延伸閱讀

否認開除「超人」 DC新任總裁坦言「從沒雇用亨利」

否認開除「超人」 DC新任總裁坦言「從沒雇用亨利」
餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款

餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款
海地多名員警遭黑幫殺害 警察闖機場向總理抗議

海地多名員警遭黑幫殺害 警察闖機場向總理抗議
亨利卡維爾被換角 演藝事業再陷瓶頸？

亨利卡維爾被換角 演藝事業再陷瓶頸？
日連5年奪冠最強護照 共193國免簽 星韓緊追

日連5年奪冠最強護照 共193國免簽 星韓緊追

熱門新聞

檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00
竊賊可能走得匆忙，還留下一個鉗子。（陳小姐提供）

郵包竊盜頻傳 華人兩個月被偷三次 直呼受夠了

2023-01-31 19:03

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%