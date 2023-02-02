華人奶茶店頻被盜 平均半年一次 東主嘆9年已損5萬

Plentea奶茶店華裔東主Henry Tang估算在經營9年期間因盜竊頻發，經濟損失超過5萬元。（記者張曼琳／攝影）

位於舊金山華埠與金融區中心交界處Kearny街的Plentea奶茶店，由華裔東主Henry Tang（音譯，湯亨利）經營。湯亨利接受本報專訪，講述他經營的小商業連年屢次遭遇盜竊的經歷；他估算，在其經營的9年期間因盜竊頻發，經濟損失超過5萬元，近期更被盜走個人資料，劫匪每日試圖盜刷其信用卡 。湯亨利現在都不清楚他的信用分數是否因此受損，這讓他在經濟受損同時，精神也蒙上一層陰影。

湯亨利1月31日在他剛營業不久的分店接受本報採訪時表示，在舊金山經營奶茶店約9年，目前在該市Kearny街、近大通中心（Chase center）的Mission Bay 3街，以及東灣柏克萊Durant Ave共有3間店舖。

湯亨利說，新開設的大通中心和東灣柏克萊分店還未曾遇劫，但第一間開設的Kearny街店，疫情前平均半年就會經歷一次盜竊；在疫情後則「更加瘋狂」，基本每月或隔月都會發生盜竊案，湯亨利感嘆：「這令人完全接受不了。」

例如，去年10月一個月就發生兩起劫案；尤其10月31日萬聖節當日，湯亨利遭受9年來最大的經濟損失，被竊取1萬元的現金和公司及其個人敏感資料。他表示，此前的盜竊案，犯罪分子通常是將店門撬開後，飛速搜刮收銀台後匆匆逃走；但此次，劫匪還花時間撬開在店舖地下室的辦公室的門，正巧又遇上月初的發薪日，湯亨利在辦公室中存放發工資用的1萬元現金和敏感的個人資料通通被拿走，包括公司報稅資料、銀行帳戶，信用卡、支票 本（Check Book）和他個人的社安卡（SSN）等文件。

因此，他不得不立馬更換共3間店舖的銀行帳戶、社安號碼並和供應商聯絡說明情況，以防止任何身份被盜用的風險。據湯亨利得知，劫匪得手後「瘋狂地用我的身分，申請各種各樣的信用卡和貸款 ，更猖狂的是，他用了我的支票本去支付房租。」

湯亨利還告訴記者，警方到場觀看店內監控時說道：「又是他！」似乎得知劫匪為慣犯。湯亨利也將劫匪用偷走的支票支付房租的事情告知警方，但警方尚未做出行動，對此，湯亨利十分失望。「地址就在那裡，我沒有權利去找房東了解情況，但警察是有權利調查的。」他認為，不知是否是因為類似的劫案「多如牛毛」，警方已經感到「麻木」。

在他的信用卡等個人資料被盜用後，基本上每天都會收到銀行提醒被盜刷的短信。湯亨利表示，劫匪曾經試圖盜刷總計過千元，但在他向銀行報告情況後，銀行將被盜用的款項退回。儘管如此，在之後的幾天裡，湯亨利仍繼續收到提醒被盜刷的短信，「多則上百，小到幾十元。」因為收到的短信太多，湯亨利不得不關閉帳戶，並表示還收到4封劫匪盜用SSN後，試圖申請各項貸款的確認函，因此湯亨利至今還不清楚本次身分盜用，最終究竟會對他帶來多大的損失和麻煩。