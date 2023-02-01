金山農曆新年花車巡遊 執法機構承諾力保安全

中華總商會召開記者會談花車巡遊治安。（記者張曼琳╱攝影）

本周六（2月4日）將迎來舊金山 農曆新年花車巡遊以及華埠 社區元宵街會。中華總商會與多個該市執法機構代表1月31日召開記者會，介紹花車巡遊警力部署和相關事項。各執法機構和社區代表均表示，將盡一切努力和社區聯手確保花車巡遊當天的治安，鼓勵居民前來金山一同慶祝新年。

當天的記者會，由中華總商會會長劉運方（Donald Luu）主持，他表示，對周六的花車巡遊非常興奮和期待，希望前來觀看的人潮可打破紀錄。他還表示，1月15日由商會主辦的年宵花市，也收到來自商戶的良好反饋，十分成功。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，本次為她上任地檢長後首次參與花車巡遊，並回憶她上次參與巡遊時為高中軍樂隊的一員，她十分開心今年有機會再次加入巡遊隊伍；她還表示，了解社區在近日連環的大型槍擊案後，對公共安全感到憂慮。

她說：「特別是考慮到在蒙特利公園發生的事件，該暴力事件將農曆新年的慶祝活動作為目標。」她承諾，將追究任何犯罪行為的責任，確保巡遊順利和安全。

舊金山警局局長史考特（ Bill Scout）表示，今年巡遊期間的警員部署較往年相比有所增加。他承認同往年一樣，舊金山市仍存在公共治安問題，警局也採取新的部署方式，與社區大使、消防部門積極合作，確保治安。他還表示，儘管目前警局面臨超過500名警員短缺，「但絕對不會影響巡遊治安部署。」

舊金山縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）也給出相同的承諾，希望社區和執法部門聯手合作，確保治安。他鼓勵參加巡遊人士，如果發現可疑情況，請盡快與執法部門舉報。

他說：「我想向大家保證，我們將遵守最高標準和原則，在這個周末我們會聯合社區，讓你們看到最好的狀態，共同維護公共安全。」

中華總會館總董李燦桐（Tony Li）在場預祝花車巡禮順利、平安舉行，也提醒公眾活動當天積極配合流程和警方一同努力，c。