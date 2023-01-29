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金山灣景區華裔、非裔 聚YMCA慶祝農曆新年和非裔歷史月

記者張曼琳／舊金山報導
與會人士與舞獅隊合影。（記者張曼琳／攝影）
與會人士與舞獅隊合影。（記者張曼琳／攝影）

舊金山YMCA青年會灣景區分部和社區青年中心（CYC）為慶祝農曆新年和非裔歷史月舉行活動。大批社區人士，民選官員，聚集在YMCA青年會灣景區分部的體育館，欣賞中國傳統舞獅表演，共同慶祝節日。

28日中午11時慶祝活動開始，由新呼吸基金會創始人鄭小飛和社區衛生與健康資深主任霍普金斯（Gigi Hill Hopkins）主持。他們先是祝福大家新春快樂，並表示此時此刻正是需華裔、非裔兩個社區團結在一起的時刻。

新呼吸基金會創始人鄭小飛（右）和社區衛生與健康資深主任霍普金斯（左）主持活動。（...
新呼吸基金會創始人鄭小飛（右）和社區衛生與健康資深主任霍普金斯（左）主持活動。（記者張曼琳/攝影）

霍普金斯說：「我們比以往任何時候都需要團結起來，我們都在處理當前最嚴重的悲劇。」「我們要向所有失去生命的人以示敬意。」

鄭小飛感謝有機會讓兩個社區齊聚一堂，一同慶祝。他鼓勵公眾下個星期去華埠參加花車巡遊，支持最新的中央地鐵T線，連結了灣景區和華埠，讓社區間的往來更加方便。

本次的活動，有許多的亞裔長者參與其中，部分長者還熱情向舞獅隊送出紅包。州參議員威善高、州眾議員楊馳馬（Matt Haney）、市府行政官朱嘉文（Camren Chu）、估值官郭華健（Joaquin Torres）、市議員華頌善（Shamann Walton）等都出席了慶祝活動。

大批社區人士、民選官員，聚集在YMCA青年會灣景區分部的體育館，欣賞中國傳統舞獅...
大批社區人士、民選官員，聚集在YMCA青年會灣景區分部的體育館，欣賞中國傳統舞獅表演，共同慶祝節日。（記者張曼琳／攝影）
本次的活動，有許多的亞裔長者參與其中，部分長者還熱情向舞獅隊送出紅包。（記者張曼...
本次的活動，有許多的亞裔長者參與其中，部分長者還熱情向舞獅隊送出紅包。（記者張曼琳／攝影）

華埠 非裔 地鐵

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