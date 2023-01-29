半月灣槍擊案 亞裔團體盼加強華工心理諮詢服務

半月灣發生槍殺事件，那裡的華裔農民工亟需心理健康服務。 （美聯社）

針對23日一名農場工人在半月灣 （Half Moon Bay）的兩個蘑菇農場射殺7人事件，當地立法者和亞裔 社區領導人一致呼籲，應該制訂更嚴格的槍枝管制法律，改善農場工人的工作條件，同時也敦促亞裔社區要克服長期以來對尋求心理健康 服務的文化偏見。

聖馬刁（San Mateo）華裔組織主席嚴艾梅（音譯，Aimee Yan）周五（27日）在聖馬刁縣高等法院外舉行的新聞發布會上，和其他幾位亞太裔領導人一起強調，有必要讓講中文的農民工獲得必要的心理健康服務，這是社區中經常被忽視的部分。

周一（23日），66歲的華裔工人趙春利（Chunli Zhao）據稱向8名現任和前任同事開槍，造成7人死亡。當局認為這可能是源於工作場所的緊張關係。死者中的五人是華人，兩人是墨西哥裔。趙春利當天被逮捕，目前被關押在紅木城（Redwood City）的聖馬刁縣監獄。

周四（26日）在監獄裡接受NBC灣區的採訪時，趙春利承認了槍擊事件。他自己認為，他患有精神疾病，當時精神不正常，並稱在農場裡被欺負，工作時間很長。

半月灣槍擊案發生的兩天前，南加蒙特利公園（Monterey Park）的一名槍手在一家舞蹈教室農曆新年慶祝活動中開槍濫殺，11人中槍致死。

紅木城市長Jeff Gee在周五的新聞發布會上說：「思考和祈禱，並不能解決槍枝暴力的問題，我們需要站在一起，以行動做出改變，解決槍枝暴力的問題。」

嚴艾梅敦促亞裔社區民眾和其他需要心理健康服務的人，站出來尋求幫助。目前，幾個亞太裔服務團體和聖馬刁縣政府正在為半月灣講普通話和講西班牙語、希望得到諮詢的農民工提供翻譯服務。

「我們知道這些社區，拉丁裔和亞裔美國人，是最不可能得到心理健康幫助的群體。」聖馬刁縣行為健康和康復服務主任Lisa Mancini說，她提到了影響人們的文化恥辱和語言障礙。

當地立法者承認，半月灣農場的工作和生活條件很差。政府需要幫助這些目前住在酒店的農民工及其家人，為他們找到新的住房，但還沒有提出具體的解決方案。

半月灣市長Deborah Penrose說：「我們的華裔農場工人生活在可怕的條件下，除非我們關注這些問題，提高他們的工資，向他們提供負擔得起的住房，否則一切都不會改變。」