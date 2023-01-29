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陳詩敏赴中華總會館拜年 傾聽民意

記者張曼琳/舊金山報導
第一區華裔市議員陳詩敏到中華總會館拜年。（記者張曼琳／攝影）
第一區華裔市議員陳詩敏到中華總會館拜年。（記者張曼琳／攝影）

28日下午，舊金山華埠駐美中華總會館舉辦每月例會，會議開始前，商董們一同向加州接連發生的大規模槍擊案的受害者默哀。第一區華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）也在百忙中趕來中華總會館拜年。

陳詩敏說：「希望藉著這個機會，不單是向大家拜年，更希望和大家分享，我今年有機會成為舊金山財政預算會主席，歡迎商董對城市的財政預算的議題多發表意見和建議。」陳詩敏說，這也會讓她能更好地為華裔社區服務。

她還透露，今年的財政預算將會特別注重列治文區或其他華人集中的地區。「我今年的第一個的目標就是增加警員巡邏，不單止是警員巡邏，還希望增加更多雙語警員，以加深警民合作，讓社區更加安全。」

她的另一個目標就是，加強和公共事業部門的合作，讓社區街道更加清潔。她指出，相關部門和小商戶業主已展開合作，每個月進行大掃除。「所以希望今年能和公共事業部門有更多、更新的合作，全面服務社區。」她還承諾，如果公眾有意見向她反映，她將盡快就此進行改善。

在中華總會館例會中，舊金山華埠國際獅子會會長Ning Ho也前來宣傳將於4月8日在Foster City皇宮假日酒店為13至18歲優秀女學生獎學金募款活動，尋求中華總會館支持。

會議開始前，商董們一同向加州大規模槍擊案受害者默哀。（記者張曼琳／攝影）
會議開始前，商董們一同向加州大規模槍擊案受害者默哀。（記者張曼琳／攝影）

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