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北加州台灣同鄉聯合會慶50周年 蕭美琴出席

本報記者／南灣報導
聯合會50周年年會，蕭美琴（中）出席。 （本報記者／攝影）
聯合會50周年年會，蕭美琴（中）出席。 （本報記者／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會28日在台灣僑教中心舉行年會。這是自新冠肺炎疫情中斷三年後，聯合會的首次實體年會活動，又剛好是北加州台灣同鄉會聯合會成立50周年。中華民國駐美代表蕭美琴親自出席，鄉親熱情歡迎。聖荷西市長馬漢、舊金山市府律師邱信福、密爾比達市長及副市長也來到現場，以表對矽谷台美人的支持。

年會在一段精彩的舞獅表演中開始，在聯合會主席張正邦用閩南語致詞後，大屏幕上先後播放了總統蔡英文、副總統賴清德、僑務委員會委員長童振源為聯合會50周年專門錄製的閩南語視頻。蕭美琴上台用閩南語講話，向鄉親們送上新春祝福。

蔡英文用台語表示，感謝鄉親在海外一直以來的打拚努力。雖然去年選舉結果不太理想，政府團隊會全面檢討，但她知道大家會一直支持台灣、繼續支持政府，為更好的台灣努力。

賴清德表示，北加州台灣同鄉聯合會是北加最大的台灣社團之一，感謝同鄉會長期為台灣人發聲，讓世界看見台灣。同鄉會對於傳承台灣文化很有貢獻。

聖荷西市長馬漢用國語祝大家「新年快樂」，他非常認可台美人多年以來引領創新科技，稱「沒有台灣社區的貢獻，矽谷不會成為今天的樣子。」並代表聖荷西市向聯合會頒發證書，表彰聯合會在疫情期間向醫護工作者捐贈台灣製造的口罩、面罩。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）用國語祝大家兔年大吉。他表示自己作為台灣移民的兒子，深知第一代移民為整個台美人社區在各行各業打下基石，他希望台美人社區繁榮昌盛，並送上舊金山市頒發的榮譽證書。

密爾比達市長與副市長致詞，感謝台美人社區在疫情期間的義務捐獻和服務，稱台美人社區是該市不可或缺的一部分，並向聯合會頒發表彰證書。

慶會現場還有抽獎，蕭美琴和邱信福等都帶來了禮品。午餐期間，在聯合會的安排下，鄉親們排起長龍與蕭美琴合影。雖然人多，但現場非常有序，蕭美琴耐心配合，平易近人與大家互動。

聯合會財務諮詢委員陳麗都告訴記者，2000年時陳水扁競選總統時，一行人来到灣區，她就見過蕭美琴，並有合影留念。事隔20多年再次見面感到十分親切。她非常認可蕭美琴的表現與成績，稱「她年輕的時候就這樣，和大家很近，有台灣心。」

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