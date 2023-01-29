蕭美琴：台美關係穩健 將續推進深化

中華民國駐美代表蕭美琴指出，台美關係穩健。（本報記者／攝影）

台灣駐美代表蕭美琴28日到訪灣區 ，參加北加州 台灣同鄉聯合會成立50周年慶會。在回答記者提問時，蕭美琴表示，台美關係「非常穩健」，並將繼續推进「一步步全面深化」。蕭美琴還強調自己的駐美代表身分，先前有關返台與外交部長吳釗燮職位對換的傳聞似乎不攻自破。

蕭美琴表示，美國各界對於台灣政府的主張都有充分的信任和了解，會繼續在雙方互信的基礎上，推進台灣跟美國的雙邊關係。「台美關係是非常穩健的，未來會一步步持續深化我們全面性的關係。」

蕭美琴指出，台灣已經與美國在經濟領域、維護台海安全領域、以及台灣的國際參與方面都有著緊密的關係。也提到之前簽署的教育 合作備忘錄，期待在教育、文化等各個領域都能夠推動和美國的關係。

談及美對台的軍備支持，自嘲為「戰貓」的蕭美琴表示，「我們的態度很清楚，要維持台海和平的現狀，盡我們所能強化自我防衛的能量。」她指出，台灣相信，有實力才能確保和平，台灣也會和美方及全世界關注台海安全、台海和平、台海穩定的朋友，一起努力。

近日有傳聞指，剛剛走馬上任的美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），有可能會在今年春天訪問台灣，五角大廈正在進行規畫。蕭美琴對此指出，目前沒有具體的訊息，但台灣人民一向都希望更積極地跟世界接軌、連結。世界上關心台灣的好朋友一直陸續到訪，台灣人民都持開放與歡迎的態度。

至於台灣高層是否有訪美計畫，蕭美琴則表示，駐美代表處沒有接到具體的通知，如果有一定都會做最好的安排。「疫情期間所有的出訪都受到很大影響，到了適當的時間點，高層會發來過境或者出訪通知。」

蕭美琴不忘強調，當日她是以駐美代表的身分來到灣區，跟僑界鄉親一起慶祝北加州台灣同鄉聯合會成立50周年，並稱相信未來在台美關係上也會跟僑界一起努力。似乎是在暗示，之前有關她將返台與外交部長吳釗燮職位對換的傳聞，並不會發生。