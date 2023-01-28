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敢於改變 11位傑出華裔美國女性獲表彰

記者葛歆睿、李榮 / 南舊金山報導
「傑出華裔美國女性」頒獎活動在南舊金山舉行。（記者李怡／攝影）
「傑出華裔美國女性」頒獎活動在南舊金山舉行。（記者李怡／攝影）

華美協進社（China Institute）26日在南舊金山舉行晚宴，慶祝「敢於改變我們社區和未來的傑出華裔美國女性」。晚宴主辦人、華美協進社聯合主席靳羽西，為電影演員兼導演陳沖、舊金山芭蕾舞團首席演員譚元元、北加州第一位亞裔女法官郭麗蓮（Lilian K. Sing）等11位女性頒獎。

靳羽西在致詞時介紹了舉辦晚宴的初衷：「我通常在紐約舉行慈善活動，但最近一次到訪舊金山後，我意識到這個偉大的城市有很多了不起的女性，我想認識她們。當我們的國家正在經歷反亞裔仇恨上升時，認可並表彰傑出華裔女性的成就和貢獻非常重要。」

靳羽西表示，獲獎女性都在不同的領域產生重大影響，從商業、政治，到科學、藝術及社會活動。她認為，慶祝華裔成功女性的活動，「打破了障礙、激發了變革，並為下一代華裔美國女性的成功和茁壯成長開拓道路。」

主辦單位介紹，獲獎的11位女性職業、年齡、背景各不相同，但都是非常優秀。

獲獎者之一的陳沖指出，非常榮幸和其他多位來自各行各業的成功女性同台。她認為，所謂的成功就是來自最後的堅持，因為一切都是不易的，真誠的追求自己的夢想肯定會對社會有貢獻。陳沖還稱，華美協進社對她有很大的意義，「這個組織有上百年的歷史，一直在美國向西方人宣傳中國文化、中國歷史，無論以任何方式表示（對華美協社）的支持，我都是願意的。」

舊金山芭蕾舞團的首席舞者譚元元表示，女性的力量非常重要。她認為，想要獲得成功不僅要「竭盡全力」，還要「心中有光」。但是，可以不要太看重結果，而是要享受過程。譚元元以自己去年的項目舞劇「白蛇」為例，稱當時心非常辛苦勞累，甚至曾自問為什麼要這樣做，但到頭來一切都是值得的，「最後的結果很好，但當你回頭看的時候，經歷是最重要的。」

北加州第一位亞裔女法官郭麗蓮是當日獲獎者中最資深的。她表示，希望年輕人了解歷史，因為「只有知道過去發生了什麼，才知道當下需要做什麼。」她更指出，現在對於「讓美國重新偉大」和「買美國製造」的提倡，有「讓美國重新變白」的潛在含義，也讓「反中國情緒」暗流湧動。但是，很多像她和其他幾位獲獎女性一樣是「中國製造」的人，都在盡自己所能為美國重新偉大做出貢獻。她相信美國的偉大離不開與中國的合作，她還提到「美食外交」或許可以成為繼「乒乓外交」之後，增進中美關係的新思路。因此，她非常支持華美協社創立美國第一個中華美食中心的計畫。

當晚到場的其他幾位獲獎者還包括，風險投資公司Conviction創始人Sarah Guo，南加州華人領袖Phoebe Chen Huang，比亞迪有限公司執行副總裁、比亞迪美國首席執行官李柯（Stella Li），吕氏基金（Lui Foundation）總監吕羅婉雯（Gorretti Lui），盛大集團聯合創始人、副主席兼總裁雒芊芊（Chrissy Luo）、ScalableVision Capital聯合創始人、首席投資官Sally Shi、McWong International, Inc. 總裁兼首席執行官Margaret Wong、DMG Entertainment創始人、製片人吳冰。

晚宴上的菜品由明星主廚甄文達（Martin Yan）籌備，著名二胡音樂大師陳潔冰，與樂隊The Brothers Comatose中西合璧，聯手獻上「茉莉花」和「賽馬」。而拍賣品和來賓伴手禮均來自各方捐贈。

華美協進社舉辦大型晚會，表揚傑出女性。（記者李榮／攝影）
華美協進社舉辦大型晚會，表揚傑出女性。（記者李榮／攝影）

舊金山 華裔 加州

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