TikTok母公司「字節跳動」入駐聖荷西 料帶來數千工作

字節跳動在聖荷西柯爾曼高線科技園區的辦公樓。（記者葛歆睿 / 攝影）

短視頻社交媒體平台TikTok 的母公司字節跳動（Bytedance）已搬入聖荷西 ，料將帶來幾千個工作崗位。

總部位於中國的字節跳動在2022年9月完成一項65萬8000平方英尺的新辦公室轉租交易，租下包括科爾曼大街1193號和1199號的兩棟建築。這是去年矽谷 最大的租賃交易之一。根據現代辦公場所的典型員工空間比率，足以容納2600至3900名員工。

聖荷西國際機場對面柯爾曼高線（Coleman Highline）科技園區的一片建築前，已經立起字節跳動的Logo。

字節跳動的TikTok應用程式，是一個社交媒體平台，用戶可以上傳時長從幾秒到10分鐘不等的視頻。該平台擁有超過10億用戶，其中包括眾多名人。目前TikTok正在開拓電子商務業務。

聖荷西市政官員樂見這樣的科技巨頭入駐。市經濟發展總監克萊因（Nanci Klein）表示，「字節跳動擁有一個領先的平台，很多人在上面都非常活躍，聖荷西歡迎它的到來。」但這家公司正在面臨聯邦立法者和監管機構的加強審查和關注。

2022年6月，美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission）的一名成員，呼籲蘋果和谷歌將TikTok從他們的應用程式商店中移除，原因是擔心字節跳動在壓力下允許中國政府或中國共產黨官員訪問TikTok用戶數據。

2022年7月，兩位美國參議員華納（Mark Warner）和盧比歐（Marco Rubio）呼籲聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission），就中國政府機構的不當監視和訪問，對字節跳動和TikTok進行調查。不過，字節跳動很快做出回應，表示正在採取措施確保數據受到保護。

但伴隨美中之間的爭端，字節跳動未來的命運仍有很多的不確定性。