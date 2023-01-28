暴風雨讓加州供水量增5倍 沿海部分地區脫離乾旱

研究表明，氣候暖化可能將導致加州出現更多暴風雨。(美聯社)

連續數周降下破紀錄豪雨對加州 代表的意義是，公共單位的供水量將提高原訂目標的五倍，這一增幅將減輕人們對進入乾燥夏季的憂慮，但僅靠提高供水量並不足以結束已進入第四年的嚴重乾旱。

由於1月頭三周九個大氣河風暴為加州帶來約32億加侖的雨雪，加州水資源局（Department of Water Resources）26日宣布，公共水利單位將獲得高出其要求30%的用水，遠高於官員12月時宣布的5%。

水資源局局長尼梅斯（Karla Nemeth）說：「雖然我們還未完全走出乾旱，但最近豐沛的降雨有很大的幫助。」

加州水資源局26日宣布將大舉提高供水量。（美聯社）

提供加州州包括洛杉磯縣和聖他牙哥縣等地區用水的南加 州大都會 水利局（Metropolitan Water District of Southern California）上個月宣布進入乾旱緊急狀態，對700萬用戶的用水採取了限制措施。不過，水資源局26日的宣布已自動結束了這些限制。

儘管如此，南加州大都會水利局總經理哈格哈里爾（Adel Hagekhalil）警告說：「南加州的水資源危機離結束還很遠。為了補充本地儲水量、減少對進口用水的依賴，我們都必須盡可能提高用水效率。」

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）、美國農業部和林肯內布拉斯加大學（University of Nebraska-Lincoln）26日公布的美國乾旱監測地圖（U.S. Drought Monitor）顯示，加州從聖他克魯茲縣南部到洛杉磯北部的中部沿海地區已經走出乾旱，這個地區現在只被列為「異常乾燥」（abnormally dry）。

除了中部海岸，加州沿海最北端的德諾特縣（Del Norte County）和漢保德縣（Humboldt County）也已擺脫乾旱，德諾特縣甚至是加州目前唯一已完全恢復正常的縣，與「乾燥」已扯不上邊。

這份乾旱地圖被視為非常可靠的國家分類工具之一，它顯示中谷地區過去一周的乾旱情況有顯著改變，馬德拉（Madera County）和佛萊斯諾（Fresno County）等縣已從「嚴重乾旱」（severe drought）改善為「中度乾旱」（moderate drought）。

加州的乾旱改善速度最近可能放緩，因為加州正處於多場風暴後的休息時期。不過，聯邦預測，北加州三分之二地區下周將再降雨，降雨量將高於歷史平均。