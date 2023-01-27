陳煥瑛公園燭光守夜 社區心碎

屋崙華埠在陳煥瑛舉行燭光悼念活動，大批居民前來參與。（記者張曼琳╱攝影）

南加蒙特利公園市（Monterey Park）及半月灣（Half Moon Bay)接連發生大型槍擊 案，兩起槍案共造成18人死亡，死者大部分為華裔 。再加上東屋崙 一加油站23日晚間發生了導致一死多傷的槍案，令當地社區悲痛不已。屋崙亞太裔聯合（Oakland AAPI Unite）在為紀念已故華裔阿縣議員陳煥瑛而重新命名的社區公園，舉辦燭光守夜活動，哀悼在多起槍擊案中，失去保貴生命的受害者。

26日晚間燭光守夜活動中，大批市民手舉著蠟燭或線香，聚集在陳煥瑛公園。活動主辦方將亡者的照片與鮮花、蠟燭擺放在一起，並準備火爐燒紙供公眾祭拜。還有居民舉著愛心標示。 居民中有人舉著愛心表示，在社區呼喚愛。（記者張曼琳/攝影）

多位社區宗教領袖、民選官員等均前來哀悼亡者。悼念儀式開始前，屋崙亞太裔聯合的韓裔成員唱出哀婉的韓文悼念歌曲，以紀念亡者。

屋崙社區教會牧師帕斯跨爾（Carl Pascual）唸出每一位受害者的名字後，敲響鐘聲，氣氛莊重、肅靜。帕斯誇爾說：「當我們讀出名字，聽到鐘聲響起時，大家可以振作起來，並祈求和平降臨到他們的家人身上。」

屋崙越南商會主席 Jennifer Tran（音譯，詹妮弗陳）代表該市各商會組織發言：「我們在這裡哀悼並記住那些失去生命的受害者」，還指出陳煥瑛公園對社區重要意義：「在社區面對被摧毀和心碎的時刻，我們需要治癒，需要共享資源來改善現狀。」

選區包括華埠地區的市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）在悼念儀式中發言。她表示，接連發生的暴力槍案令社區團結變得更加重要，並承諾將使用其政治力量，「向社區提供迫切需要的基本需求，以阻止我們正在經歷的暴力和危機。」 選區包括華埠地區的市議會議長勵琪在悼念儀式中發言。（記者張曼琳/攝影）

前屋崙市市長關麗珍（Jean Quan）到場參與燭光悼念活動，她向本報表示，本次是作為普通市民的身份前來，並回憶在其和陳煥瑛擔任屋崙學區學委時期，1989年發生的Stockton校園槍案。

關麗珍認為，槍枝限制令需要被繼續推進，並幫助多樣的社區組織來支援亞太裔社區。

屋崙市議員卡布（Dan Kalb）、拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）等社區組織代表均來到燭光悼念儀式，表達傷痛，希望治癒社區。