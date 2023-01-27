金山華埠商戶 又收到ADA訴訟信函

在20日中華總會館舉行的記者會中，中華總會館各位商董和相關機構負責人呼籲華埠商戶團結一致，克服困難。（記者張曼琳／攝影）

中華總會館、美化華埠 委員會（BE Chinatown）、舊金山 商戶聯會以及博欽律師事務所（Perkins Coie）舊金山分所的律師劉偉康（Allan E. Low )日前舉行記者會，表示近期又有華埠商戶收到以違反「美國殘障人法案（American Disabilly Act，簡稱 ADA）訴訟信函。

在中華總會館舉行的記者會中，幫助華埠商戶解決ADA訴訟工作的義工律師劉偉康表示，去年由各社區組織和律師事務所組成的聯盟，為華埠商戶處理和正在處理了約百件ADA訴訟，無償解決了約60起訴訟，平息風波。劉偉康還補充道：「可悲的是這種情況再次發生」，將繼續幫商戶處理此類訴訟。

地檢起訴律師樓被駁回

疫情期間，加州數百間小商業被同一律師樓Potter Handy LLP以違反「美國殘障人法案」起訴，舊金山華埠有數十家店鋪被起訴。小商業主需繳納巨額訴訟費，律師樓卻因此獲利數千萬元。今年4月，舊金山地檢處聯合洛杉磯地檢處，對律師樓提起民事訴訟，為小企業發聲。但訴狀被舊金山地方法院駁回。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）此前已經表示，將繼續上訴。

美化華埠委員會負責人勞微笑表示，日前她得知最近又有四位商家收到了ADA起訴函，兩宗為華埠商戶，另外兩宗為在San Bruno的商戶。因去年也曾發生的對華裔商家集中發起的ADA訴訟，勞微笑提醒商戶要留意，並鼓勵他們可以向美化華埠委員會委員會、中華總會館等社區組織求助。

25日上午，記者走訪華埠，發現大部分的商家門前都貼上了中英雙語的協助殘疾人士標示，寫著：「如需幫忙，請向職員求助。」但還是有少許商戶沒有貼出標示。

疫情期間，加州數百間小商業被同一律師樓Potter Handy LLP以違反「美國殘障人法案」起訴，舊金山華埠有數十家店鋪被起訴。（記者張曼琳／攝影）

商戶外應貼雙語標示

永興餅家東主陳永興向本報表示，在去年ADA訴訟的風波中，與市府等小商業辦公室的合作十分愉快和順利。他表示，意見按照市府專員的建議對其店鋪進行了改進。也透露，按規定，協助殘疾人士標示一定要放在店鋪門口，還指出因為他無需向顧客提供洗手間，因此改進過程較為簡單。

陳永興也聽說，其所屬等陳永川公所在最近，因為洗手間不合規定收到了起訴信函。對此他表示，華埠建築歷史悠久，有上百年的歷史，在新法規出台前就商戶就意見在此經營多年，東主因為店鋪現存的硬件條件受限，難以去適應新法規，也十分正常。他建議，商戶積極與市府相關部門聯繫，尋求幫助以符合要求，避免不必要的麻煩。

一間在華埠經營川菜館的員工向記者表示，雖然門口沒有貼出協助殘疾人士的標示，但據他所知，東主在去年為了符合ADA要求，將原本在門口的台階填平，以方便輪椅入店。

收函別緊張 可尋求幫助

美化華埠委員會董事，中華總會館商董李殿邦表示，ADA牽涉聯邦和州法，相對比較複雜，並且在去年通過AB2164法案，保障了商戶利益，因此如果商戶收到訴訟函無需緊張，可聯繫相關組織尋求幫助。

李殿邦還表示，儘管如此「大家還是要把自己的分內工作做好，理所能及按規進行改進。」

合和總會館主席謝躍池、舊金山警察 委員余健全、岡州總會館主席黃國康等，均呼籲各大華人商戶團結應對困難，如遇到此類訴訟，可以到中華總會館求助。

舊金山市經濟和勞動力發展辦公室（OEWD）小商業辦公室（Office of Small Business）提供最高達1萬元的障礙清除/無障礙通行補助金（Accessible Barrier Removal Grant）。