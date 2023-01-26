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半月灣槍案嫌犯出庭表情木然 被控7謀殺罪、最高可判處死刑

記者葛欣睿／紅木城報導
趙春利身穿紅色囚服出現在法庭內玻璃隔板後面，全程面無表情。(路透)
趙春利身穿紅色囚服出現在法庭內玻璃隔板後面，全程面無表情。(路透)

66歲的中國公民趙春利（音譯：Chunli Zhao）因涉嫌在半月灣兩處農場槍殺7人、重傷1人，25日在位於紅木城的聖馬刁縣法院首次出庭，他被控七項謀殺罪，不准保釋。身穿囚服的趙春利表情木然，但看到鏡頭時刻意閃躲。

趙春利身穿紅色囚服出現在法庭內玻璃隔板後面，全程面無表情。（美聯社）
趙春利身穿紅色囚服出現在法庭內玻璃隔板後面，全程面無表情。（美聯社）

聖馬刁縣地檢官瓦斯塔夫（Steve Wagstaffe）表示，如果趙春利被定罪，最高可判處死刑。

25日下午1時30分許，庭審準時開始。身穿紅色囚服的趙春利在玻璃隔板後面，全程面無表情。法庭只准許兩家媒體拍攝，當趙春利看到鏡頭時，倒是刻意迴避，用一張黃色的紙遮擋面部。法庭為他指派了兩名律師和一位普通話翻譯。趙春利只在確認其身分時通過翻譯回答「是的」，沒有做出抗辯。法官雅庫博斯基（Susan Jakubowskii）宣布，下一次庭審時間為2月16日。

庭審結束後，地檢官瓦斯塔夫在法院外向記者證實，趙春利是中國公民，在美國生活了至少10年以上，但他現在是否有合法的移民身分仍然有待確認。瓦斯塔夫還指出，趙春利一案是聖馬刁縣有史以來對被告的最高控訴案，因此不允許保釋，「一個案件涉七起謀殺，聖馬刁縣從來沒有過。他不是美國公民，有很多逃跑動機（plenty of reason to run）。」

瓦斯塔夫指出，如果定罪，趙春利最高可判處死刑。（記者葛欣睿／攝影）
瓦斯塔夫指出，如果定罪，趙春利最高可判處死刑。（記者葛欣睿／攝影）

瓦斯塔夫補充說，除了七項謀殺罪，趙春利同樣還被控一項謀殺未遂罪（Attempted Murder）、槍枝使用罪（Firearm Use Enhancements）和一項特殊情況下的多項謀殺罪（Special Circumenstance of Multiple Murder）。如果被定罪，趙春利的最高刑罰將是終身監禁不准假釋，甚至是死刑。

瓦斯塔夫預期，趙春利將會做無罪申辯。進入法庭審判程序後，整個過程將長達至少數月。瓦斯塔夫表示，地檢處會盡其所能了解嫌犯，及案件對受害者家屬的影響，再決定是否提出死刑指控。

瓦斯塔夫表示，目前已經掌握更多細節，包括對嫌犯的動機，但現在不能公開透露，因為擔心引起公眾過多的關注而影響審判，甚至導致案件移交到州內其他地方。「我們希望確保他得到公平的審判，確保受害者的家人得到正義，也確保案件在發生地審理。」

美國公民 半月灣 移民

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