屋崙華埠春節巡遊加強維安 警力估增至19人

屋崙警方表示，雖然加強巡遊安保，但不會抽調駐紮在華埠的警力。圖為華埠巡邏警員。（記者劉先進／攝影）

屋崙 警局警督余劍倫25日說，農曆新年期間，洛杉磯蒙特利公園和北加半月灣連續發生兩起大規模槍擊 。考慮到屋崙華埠 將舉辦春節巡遊，警局也加強安保措施，估計會安排19個警員巡邏。

余劍倫說，根據目前的統計，將有16位警員，包括3個警佐負責巡遊安全。隨著活動臨近，預計警方還將增加2到3個警員，這意味著，巡遊期間的警員有19名。「我們將在遊行隊伍、周邊安排人員，確保安全得到最大限度的保障。另外，華埠原有執勤的警員，也將在原地工作，不會抽調到巡遊安保隊伍中。」

他表示，在屋崙，警局一直在增加巡邏華埠和老齡化社區，以減少搶劫。「警長、行政人員很清楚最近發生的大規模槍擊事件，這非常令人驚訝，我想每個人都如此感覺。但我們小分隊、警員都駐紮在華埠，華埠的巡邏水準一直保持著。」

之前兩起屋崙警員的不當行為事件在聯邦監管報告爆出後，新任市長盛桃（Sheng Thao）決定讓警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）暫時停職。阿姆斯壯則提出「立即復職」的請求，並否認有關不當行為的指控。不少社區居民也希望他官復原職，並在24日聚會表達支持。