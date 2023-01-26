半月灣大屠殺釀7死：5華人、2拉丁裔全是兇嫌同事

聖馬刁警方將事發農場圍上封鎖線。（記者李榮／攝影）

華人趙春利（Zhao Chunli，音譯）23日下午在北加州小鎮半月灣 （Half Moon Bay）大開殺戒， 於山菇農場（Mountain Mushroom Farm）與萊斯運土農場（Rice Trucking-Soil Farm）連續開槍，導致七人死亡，一人重傷。聖馬刁縣驗屍辦公室發布死者名單，目前確認死者中有五名華人，另外兩人為拉丁裔。

警方表示，七名死者中，有五人為男性，兩人為女性。死者中大部分是亞裔，另外也有拉丁裔。初步認定死者都是兇嫌的同事。

目前已知的死者名單包括：73歲的舊金山 市居民Zhishen Liu、66歲的半月灣居民Qizhong Cheng、50歲的莫斯海灘（Moss Beach）居民Marciano Martinez Jimenez、43歲居住地點不詳的Yetao Bing、74歲的舊金山居民Aixiang Zhang、64歲半月灣居民Jingzhi Lu。另還有一名死者最終被公布為Jose Romeo Perez。

警方並指出，除了七名死者以外，事發後還有一名男性受害人因有生命危險送到史丹福醫療中心救治，所幸手術完成後目前狀態穩定。

據墨西哥 駐舊金山領事館指出，此次案件中兩名死者是來自墨西哥。另，在重傷送至史丹福醫院接受手術的那名傷者，也是來自墨西哥。

居民至半月灣市府旁廣場，悼念死者。（記者李榮／攝影）

即使事發已經兩天，半月灣25日還是瀰漫一股較為沉寂的氣氛。25日白天，還是有一些社區民眾，自發前往半月灣市府旁獻花。居民表示，發生這種大規模槍擊案實在難以置信，半月灣向來是安全的小鎮，沒想到會發生這樣的大規模槍殺案。祈願死者安息。