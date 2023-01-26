丁右立談槍枝暴力：應廣泛實施限制令

華裔眾州議員丁右立記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。（記者張曼琳／攝影）

選區包括舊金山的華裔州眾議員丁右立，25日在推動加州 社區大學農曆新年假期的記者會後，回應本報提出有關推動槍枝暴力立法問題。

丁右立在記者會開始前，先提及了近期加州華裔社區發生連環大型槍擊案對社區民眾造的影響，他說：「今年是兔年，應當為非常平和的一年，我們期待著慶祝新年，以獲得好運和繁榮，但不幸的是，過去幾天人們接連聽到了不幸的消息。」

他說：「這些接連發生的大規模槍案，對社區造成嚴重影響。」他也向槍案受害者哀悼。

對於推動槍枝暴力和精神健康相關立法的問題，丁右立回應說：「我們需要更廣泛地實施槍枝暴力限制令，讓更多人了解。」他表示，他正在關注半月灣槍擊案的最新調查進展。

丁右立表示，南加蒙特利公園市槍案，沒有人此前得知槍手陳友艮擁有槍枝。因此，他想再次提醒公眾，如遇到有暴力傾向的家庭成員和同事，可以直接去法庭申請槍枝暴力禁制令。他鼓勵民眾與警方積極聯繫：「很明顯，一旦有人武裝起來就會很危險，所以我們鼓勵人們先同執法部門交談。」

對於槍案對亞裔 社區整體形象的影響，丁右立認為，自新冠疫情 以來，亞裔社區一直受到攻擊。他說：「一開始，我們因新冠疫情被指責。」但他表示，有很多社區團體正在開展工作，以確保社區真正受到保護。他承諾，將確保下周末在舊金山舉行的兔年花車巡遊的安全，讓活動順利進行。