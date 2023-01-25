全美大規模槍擊案頻傳 紐森嗆共和黨「元凶」

24日記者趕到案發現場時，現場已被警方封鎖。（記者李榮／攝影）

半月灣大規模槍擊 案震驚美國，包括加州 州長紐森 （Gavin Newsome）、聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）、加州眾議員丁右立（Phil Ting）等多位民選官員24日在半月灣召開記者會，譴責槍枝暴力。紐森更直指，槍枝管制不嚴的原因是因為共和黨的阻撓，以及保守派擁槍大法官的態度，「這些人無恥！」

紐森指出，自己實在不想出席這樣的記者會，「我實在沒有膽量走上來說同樣的事情，我們已經聽了一遍又一遍。」他強調，這類悲劇的不斷上演是因為槍枝的氾濫，美國槍械擁有數量第一，槍械相關死亡第一。

紐森還說，實在搞不懂為什麼一直無法解決槍枝暴力問題，光是加州一個州力量不夠，聯邦必須要做好聯邦該做的工作，「到底在搞什麼？」

紐森在講話中，多次將話鋒轉向共和黨，批評共和黨是這類事件的元兇。他也譴責國會新議長麥肯錫沒有在兩起大規模槍擊事件後發聲，因為他是代表南加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的眾議員。紐森還批評共和黨人及保守派大法官在槍械安全改革方面「讓加州所建立的（規定）倒退」。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）也指出，儘管更嚴格的槍械管制，讓加州與其他州相比，更少發生大規模槍擊事件；但無論獲取合法或者非法的武器仍然太過容易。他表示，這幾天正是華人慶祝農曆新年的時候，是亞裔一年最大的節日，沒想到發生這種憾事。

丁右立提到，在未來幾周，仍有農曆新年慶祝活動。全州上下的官員都在努力確保這些活動能夠繼續安全地進行，讓亞裔社區可以慶祝。