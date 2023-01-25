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2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

半月灣居民：兇嫌用屠殺發洩 給華人丟臉

記者李榮、葛歆睿／半月灣報導
在半月灣住了18年的蔡建群說，兇嫌竟是華人，「給華人丟臉」。（記者李榮／攝影）
在半月灣住了18年的蔡建群說，兇嫌竟是華人，「給華人丟臉」。（記者李榮／攝影）

趙春利（Zhao Chunli，音譯）在半月灣兩農場開槍射殺多名同事，也引起社區的極大震撼，畢竟半月灣向來是寧靜的灣區小鎮，一般人對半月灣的印象多是南瓜園等農業風光，以及美麗漂亮的海濱，還有麗池卡登奢華度假酒店與鄰近的高爾夫球場。許多半月灣老居民得知發生大規模槍擊案後都不可置信，更有華人移民直指趙春利的行為是「給華人丟臉！」

「這麼美麗的城市，怎麼會有人做出這種（屠殺）的事情！」在半月灣住了18年的居民蔡建群表示，半月灣一直很寧靜，絕大多數的居民也都非常友善，因此自己很喜歡半月灣的環境，相信許多人搬到半月灣就是為了如此舒服的生活步調。

她表示，沒想到在半月灣竟然發生大型槍擊案，不可置信也不可思議，「半月灣是很安全的地方，開槍的還居然是華人，真是給華人丟臉。」

然而蔡建群也進一步指出，即使連續兩天在南、北加州都發生亞裔的大規模槍擊案，但她不會因此降低對美國社會的信心，畢竟這兩宗案件都是有特定的個別因素。雖然有些民眾可能會因此想要買槍自保，但蔡建群認為，任何一個地方都有機會出現突發的案件，然而美國依然還是相當安全的國家，她信任體制，目前並不需要槍來自我保護。

另一位已經在半月灣住了40多年的Suki表示，半月灣是一個非常安全、平靜的小鎮，以前從來沒發生過這類事情。她在昨晚得知槍擊悲劇後感到很難過，甚至睡不好覺。Suki稱自己來自台灣，覺得既然來到美國就應該愛美國；但她也認為類似的事情發生太多了，政府應該做得更多，並譴責傷害他人性命的行為。「必須要讓行使暴力的人負責！」

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