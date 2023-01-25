屋崙華埠舞獅迎市長 盛桃許願景：拆除遊民帳篷 促進企業發展

屋崙華埠慶祝新任市長盛桃（左）見面會23日晚舉行。市議員勵琪（中），阿縣議員譚蓮娜（右）也出席。 （記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 慶祝新任市長盛桃（Sheng Thao）見面會日昨晚舉行。盛桃表示，希望保護公共安全，拆除遊民 帳篷，給遊民提供必要的精神健康、藥物濫用、就業等服務，讓街道更加整潔，促進企業發展。

屋崙市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas），阿拉米達縣議員譚蓮娜（Lena Tam）23日來到現場，祝福民眾春節快樂，身體健康，萬事如意。活動前，柏克萊加大的Cal Vsa舞獅隊，弗雷斯諾（Fresno）的苗裔舞蹈隊Mclane Hmong Dance等團體，表演的節目精彩紛呈，觀眾紛紛叫好。

勵琪表示，這是一個希望之年。「我們將做得更多，以保持社區安全，保持小企業蓬勃發展，確保自己社區的每個成員都有需要的家庭、工作和教育。」

譚蓮娜說，她在華埠東灣水務局工作30多年，看到華埠經歷了好時光和困難時期。「但在經歷困難後，我們變得更加強大。我在盛桃身上看到的一個特點是，她對所愛的人有強烈的奉獻精神。她愛家庭、兒子和屋崙市。我們很幸運有三位非常強大的女性代表屋崙華埠。」

盛桃說，建設好屋崙，需要團結一心，如果民眾分裂，就無法推動城市的發展。「我很榮幸成為屋崙第51任市長，成為世界上第一個代表大城市的苗裔市長。屋崙不只是關於厄運和陰霾。我們在這裡有很多美麗的東西，世界還沒有看到。這就是我們需要做的，慶祝屋崙的偉大，而不是讓恐懼的言論來分裂大家。」

屋崙市長盛桃和表演團隊合影。（記者劉先進／攝影）

盛桃說，不僅要投資於城市的未來，還要投資於現在，民眾需要更好的生活質量，「是的，我們的街道非常髒。大家正看到企業被破門而入。警察局有空缺，每個部門都有空缺，這就是為什麼我們不能提供足夠的服務。之前作為議員，我努力工作，穿針引線，確保投資於社區，保護公共安全這個首要任務。當我們啟動空間並對空間進行規畫時，可以讓社區走出來，互相交流和瞭解，趕走貧民窟，趕走那些可能的犯罪。」

盛桃說，她家中也被偷過，知道警方的回應多重要，「確保我們有官員回應暴力犯罪，回應真正阻礙個人生活的犯罪，這至關重要。有人穿房過屋，偷盜企業和家庭，這是侵犯性的。我們希望釋放執法官員，讓他們能夠對犯罪作出反應，並努力確保犯罪者能夠被繩之以法，我們能夠獲得正義，以保持所有人的安全。」