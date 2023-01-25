加州槍擊後 屋崙華埠新年巡遊 將加強安保警力

屋崙華埠將舉行歷史首屆農曆新年巡遊。警方也將加強警力保安。圖為駐扎華埠的警員。（記者劉先進／攝影）

華人 傳統農曆新年期間，南加洛杉磯縣蒙特利公園、北加半月灣連續發生兩起槍擊 事件，造成至少18人死亡，10人受傷，且槍手和受害者都涉及華人，事件震動華人社區。雖然兩起槍擊疑似都是有針對性，尤其是後者，更是因為職場糾紛才發生。而屋崙 華埠將舉辦歷史首屆農曆新年巡遊活動，不少華人關心保安問題。主辦方屋崙華促會（OCIC）和阿拉米達縣警均表示，在槍擊後特別討論此事，將加強警力巡邏，保護民眾安全。

屋崙華促會將在1月29日舉行農曆新年遊行活動，以慶祝州長紐森簽署AB2596號法案，將農曆新年定為加州的法定假日。這也是屋崙歷史上首次農曆新年遊行。主題為屋崙正在改變（Oakland is changing）。屋崙新上任的市長盛桃，市議長勵琪，州議員羅達倫 (Evan Low)等都將出席活動。不算觀眾，預計至少有2000個人參與巡遊。

華促會常設理事會副主席彭一玲（Elaine Peng）24日表示，在加州兩起槍擊慘劇發生後，就在華促會內部討論，並和阿縣縣警有溝通，以便加強巡遊的警力安保工作。屆時，屋崙警方將有14個警員參加，縣警也會安排大量警力執勤。縣警長勝利婭（Yesenia Sanchez），摩托警隊也會出席活動。此外，還有華促會的安保公司、台山同鄉會華埠社安隊縣警警員也表示，會增加警力，保護公眾安全。