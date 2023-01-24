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聯邦撥款4億 改造金門大橋

記者張曼琳╱舊金山報導
聯邦運輸部長布塔朱吉(左三) 、「榮譽議長」裴洛西（右三）、白宮基礎建設協調員蘭德魯（右二）、舊金山市長布里德（左二）在舊金山地標建築金門大橋前舉行記者會。（記者張曼琳／攝影）
聯邦運輸部長布塔朱吉(左三) 、「榮譽議長」裴洛西（右三）、白宮基礎建設協調員蘭德魯（右二）、舊金山市長布里德（左二）在舊金山地標建築金門大橋前舉行記者會。（記者張曼琳／攝影）

聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg) 、「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西、白宮基礎建設協調員蘭德魯（Mitch Landrieu）、舊金山市長布里德（London Breed）23日在舊金山地標建築金門大橋前的Roundhouse Cafe舉行記者會，共同宣布聯邦將撥款4億元，用於改造金門大橋並保護其免受潛在的地震危害。

記者會於早上10時舉行，裴洛西表示，此次撥款為目前拜登1萬億元基礎設施法案中，最大的資源分配之一，為正在進行的改造項目最後階段提供資金。裴洛西回憶，她當年第一次開車經過金門大橋時，她的父親「剛剛卸任巴爾的摩市長」，一家人正去洛杉磯參加民主黨全國大會（Democratic National Convention）的路上。

裴洛西表示，此次撥款為目前拜登1萬億元基礎設施法案中，最大的資源分配之一。（記者...
裴洛西表示，此次撥款為目前拜登1萬億元基礎設施法案中，最大的資源分配之一。（記者張曼琳／攝影）

她笑稱：「我原本以為大橋會是金色的，」她說：「但它是橙色的，如此地完美。」佩洛西強調說，「金門」對移民群體的歷史意義。她說：「在有一座橋前，金門就在那裡，」作為「新移民，特別是來自亞洲的新移民，進入美國的門戶。」

美國聯邦公路管理局（U.S. Federal Highway Administration）早前宣佈了該筆撥款，記者會上多位官員讚賞，裴洛西為促成基礎設施法案的通過做出的努力。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「我們知道聯邦政府的撥款很難獲得，這就是為什麼這筆資金至關重要，」她讚賞裴洛西的工作：「我將永遠稱她為議長，因為議長裴洛西不僅專注於確保舊金山和灣區獲得需要的支持，從基礎設施法案到援助計畫，像金門大橋的4億元投資這樣的大型項目，再到至關重要的小型社區項目，為此我們感到非常榮幸和幸運，因為作為眾議院議長，她為我們做了這些不可思議的工作。」

舊金山市長布里德出席記者會。（記者張曼琳／攝影）
舊金山市長布里德出席記者會。（記者張曼琳／攝影）

去年11月被拜登任命為白宮基礎建設協調員，前新奧爾良市長蘭德魯（Mitch Landrieu）表示，全國有多達2700座橋樑正在修復中，但金門大橋的象徵意義十分重要，是最能代表美國的建築之一。蘭德魯還回憶並感謝裴洛西作為眾院議長做出的工作，卡特裡娜颶風（Hurricane Katrina）災難後，裴洛西多次訪問新奧爾良，幫助城市重建。

蘭德魯表示，金門大橋的象徵意義十分重要，為最能代表美國的建築之一。（記者張曼琳/...
蘭德魯表示，金門大橋的象徵意義十分重要，為最能代表美國的建築之一。（記者張曼琳/攝影）

運輸部長布塔朱吉說：「通常我和蘭德魯會分別去不同的地方，因為全國有成百上千的項目，但今次我們一同來到這裡，世界上最偉大的城市之一，一周慶祝此次對這座最著名大橋的投資改建。」

布蒂吉格說，金門大橋連接舊金山半島和北灣地區，至關重要，如果大地震後大橋無法使用，將帶來嚴重影響，因此投資金門大橋的改建勢在必行。他說：「我很自豪地宣布撥款4億元改造金門大橋，使其在未來更安全、更有彈性。」他透露，該筆投資將用於大橋的40個耗能裝置，加強支撐和地板樑和改造塔樓等，同時也將在未來幾年裡為鈑金工人、鋼鐵工人、電氣工人等，創造數百個高薪的工會工作。

布蒂吉格對農曆新年南加發生的大型槍案表示同情，「我們的心與加州人同在。」他還透露曾與州長紐森討論近期的洪災，承諾「將盡一切努力，確保加州得到所需的一切資源。」

金門大橋的改建項目現階段的建設定於2024年底開工，於2029年完工。選區包括Marin縣的國會議員赫夫曼（Jared Huffman）、舊金山/聖馬刁縣國會議員穆林(Kevin Mullin）等也出席了記者會。

金門大橋 裴洛西 舊金山

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