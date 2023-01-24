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大年初一 勇士遭籃網逆轉17分 戰績跌落到23勝24負

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞的弟弟賽斯·柯瑞在防守他。（記者劉先進／攝影）
柯瑞的弟弟賽斯·柯瑞在防守他。（記者劉先進／攝影）

農曆新年初一22日，金州勇士在最多領先17分的情況下，末節最後時刻被紐約布魯克林籃網打出22比6的衝擊波逆轉，勇士以116比120不敵杜蘭特缺席的籃網，戰績跌落到23勝24負。

賽前，勇士官方特地邀請大家站立默哀，為洛杉磯槍擊案中喪生的民眾哀悼。當天晚上的大通中心，節日氣氛濃厚。大屏幕上，寫著中文的新年快樂，並配以華人春節常用的紅色圖案，寓意喜慶吉祥。開場的功夫表演，刀法氣勢凌厲，流星鏢大開大合，引得觀眾頻頻叫好。中國駐舊金山總領事張建敏特地在現場進行農曆新年敲鐘儀式，也祝福所有人新春快樂，大吉大利。而開場介紹中，懷茲曼等人也秀中文，祝大家春節快樂。

中國駐舊金山總領事張建敏現場敲響新年鐘聲，並祝大家新年快樂。 （記者劉先進／攝影...
中國駐舊金山總領事張建敏現場敲響新年鐘聲，並祝大家新年快樂。 （記者劉先進／攝影）

籃網一開場透過快速傳球、投射，一度領先勇士8分，但勇士很快叫了暫停，加大防守力度，將比數反超，一度領先到17分。籃網在下半場開始反攻，逼迫勇士頻繁失誤，將比數差距縮小到5分。隨後勇士穩住陣腳，在末節最後六分鐘，勇士一度領先12分，卻被對手打出22比6的衝擊波輸球。柯瑞三分8中4入賬26分6籃板7助攻。湯普森三分7投0中得到10分，最後關鍵時刻三分出手沒有命中。波爾17分，維金斯9中2得到4分。

籃網的厄文（Kyrie Irving）三分7中5得到38分9助攻6籃板，他最後時刻連續得分，幫助籃網逆轉取勝。柯瑞弟弟賽斯·柯瑞（Seth Curry）12分。

湯普森三分7中0，只得到10分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森三分7中0，只得到10分。（記者劉先進 ／攝影）

勇士新年賀歲，有不少活動。（記者劉先進 ／攝影）
勇士新年賀歲，有不少活動。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 厄文

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