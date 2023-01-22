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屋崙19街捷運站 農曆除夕全新開幕

記者張曼琳／屋崙報導
翻新後的屋崙19街捷運站。（記者張曼琳／攝影）
翻新後的屋崙19街捷運站。（記者張曼琳／攝影）

東灣聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）、州參議員史金納（Sen. Nancy Skinner）、新任屋崙市長盛桃（Sheng Thao）、市議員法夫（Carroll Fife）等官員，21日上午農曆兔年除夕，為慶祝19街／屋崙捷運（Bart）站現代化翻新完工，一起舉行剪綵。

新任市長盛桃（左五）、州參議員史金納（左六）等民選官員出席捷運站翻新竣工開幕剪綵...
新任市長盛桃（左五）、州參議員史金納（左六）等民選官員出席捷運站翻新竣工開幕剪綵。（記者張曼琳／攝影）

剪綵儀式前，眾議員芭芭拉李現場致詞，她感謝當地相關機構的合作，順利完成了本次的翻新項目。她表示，通過聯邦交通部的TIGER Grant項目資金改善捷運站，是減少社區貧困的關鍵之一。她說，在社區中有很多生活在貧困線以下的家庭，而一個家庭每年可以通過乘坐公共交通，節省約1萬元的交通費用。 哈佛大學的一項最新研究也發現，節省通勤時間和支出是克服貧困的最重要因素。

芭芭拉李補充道：「這是一個如此美好的時刻。翻新車站對社區利益至關重要，有助於縮小本地的貧富差距。」她還表示，19街/屋崙站為該市乃至整個東灣最繁忙的捷運站之一，是地區通勤樞紐，也是當地經濟的真正生命線。

州參議員史金納贊同芭芭拉李的觀點，她表示，有很多人負擔不起養車，或者選擇不買車。但如果城市公共交通系統運行不佳，或在車站的候車體驗感不好，那麼客流量就會下降。史金納還表示，新冠疫情的流行對公共交通的影響甚大，至今疫情帶來的影響還沒有恢復至期望水平。她希望，在車站翻新完工後投入使用，能幫助提升灣區捷運的客流量，減少溫室氣體對環境造成的污染。

東灣聯邦眾議員芭芭拉李（右）在剪綵前發言。（記者張曼琳／攝影）
東灣聯邦眾議員芭芭拉李（右）在剪綵前發言。（記者張曼琳／攝影）

本次活動也是新市長盛桃從華盛頓特區返回後的首個公開活動。她在致詞中回憶自己的親身經歷，以強調公共交通對社區的重要性。她說，同時作為單身媽媽和柏克萊加大的學生時期，她和兒子外出活動時完全依賴公共交通，尤其是灣區捷運。她十分高興可以感受到一個完全不同的新捷運站，「寬敞、明亮並且感到安全，適合單親媽媽帶著孩子出行。」盛桃還表示，她16歲的兒子現在就在市中心的學校上學，新的捷運站讓她對兒子每日上下學感到安心。盛桃透露，為了新捷運站，她去華盛頓遊說聯邦政府做出許多工作，並感謝所有為車站翻新項目做出工作的人。

在舊金山灣區捷運區的一份書面聲明中表示，19街捷運站位於市中心，自2022年2月開始進行翻新工程，目的在於擴大車站容量、改善出入口、節約能源、減少逃票，同時提升乘客體驗。翻新的項目包括，在車站北側進行現代化改建，安裝新的車站信息亭和檢票口，重新設計候車大廳、新電梯、新玻璃欄杆、收費屏障以及公共廁所等。

翻新項目資金來源於加州1B資金提案、BART Measure RR資金、Caltrans (STIP) 基金、Alameda CTC Measure BB 資金，以及聯邦交通部 TIGER Grant 項目對資助。此項捷運站翻新工程，也是屋崙GO Uptown項目的一部分。

捷運 屋崙 灣區

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