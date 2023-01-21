我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022全美成屋銷售僅503萬套 減17.8%近10年新低

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

開幕不到一周…華埠廣場新天地壁畫 遭惡意塗鴉

記者張曼琳╱舊金山報導
梁璧君在被損壞的壁畫作品前接受媒體採訪，她向本報表示，在自己的作品中，見到紅色塗鴉感覺「糟糕透了」。（記者張曼琳/攝影）
梁璧君在被損壞的壁畫作品前接受媒體採訪，她向本報表示，在自己的作品中，見到紅色塗鴉感覺「糟糕透了」。（記者張曼琳/攝影）

華埠媒體藝術合作社（CMAC）全新文化藝術中心主辦的「廣場新天地」（Edge on the Square）開幕不到一周，其精美的壁畫作品在周四（19日）清晨遭惡意塗鴉。該中心監控雖然有拍到私自噴灑塗鴉的人士，但由於為未成年人，該中心將不會公布監控畫面和任何有關信息，希望與當地民選官員一起呼籲社區間的團結、尊重。

20日中午，CMAC與華裔市議員陳詩敏（Conine Chan）和市府律師邱信福（David Chu）均出席記者會，為該事件發聲。

陳詩敏表示，塗鴉一事令人遺憾，但希望本次事件是一個展望未來、團結社區的機會。我們應思考，「如何將人們聚集在一起？ 如何學會相互尊重並扮演彼此在社區中的角色，以及我們在公共空間中表達自己的方式？ 」陳詩敏希望，社區以「愛和團結作為回應」

邱信福表示，六天前慶祝「廣場新天地」開幕活動，它體現了社區願景，代表著華埠的藝術、文化和社區的集中展示。但本次惡意塗鴉事件，「令人沮喪、令人難以置信和不安的。」邱信福也表示：「正如我們的社區一次又一次所做的那樣，我們正在向前邁進，每個人都知道，是危機也是機遇。」

他認為近年來，華埠社區在疫情流行、經濟衰退和針對亞裔仇恨等方面遇到了很多危機。「但我們抓住了這一刻，並持續地將其轉化為正能量。」他認為壁畫被毀雖然給居民帶來了一時的失望，但社區將繼續前進。「我們要奪回舊金山，確保社區繁榮昌盛。」

受損的壁畫作品名「Fufufufufu」，由華裔藝術家梁璧君（Bijun Liang）和侯玉梅（Youmei Hou）共同創作。剪紙藝術家侯玉梅的作品「秧歌：娶新娘」，入選為中央地鐵華埠白蘭站，她本次同梁璧君一同參與了壁畫創作。

梁璧君在被損壞的壁畫作品前接受媒體採訪，她向本報表示，在自己的作品中，見到來路不明的紅色塗鴉感覺「糟糕透了」，她透露，和侯玉梅花費約三個月的時間繪製作品，在一夜間被破壞了。未來幾天，她將投入壁畫的修復工作，希望盡快將其恢復原貌。她鼓勵公眾到現場和她一起參與壁畫的修復。

「廣場新天地」的獨立策展人許君瑜（Candace Huey）表示，「Fufufufufu」壁畫於周四清晨遭到破壞，在社區空間和居民精神上留下了傷害。她呼籲當地藝術家、社區領袖和街坊在接下來的日子裡齊心協力，重新「淨化」修復這幅壁畫。她向本報表示，雖然有監控拍到噴灑塗鴉的人士，但由於其為未成年人，將不會公布監控畫面和任何有關信息。

廣場新天地是在州眾議員丁右立主導下，州府撥款2650萬元資助，打造的全新藝術中心，於本月13日剛剛舉行盛大開幕儀式。

陳詩敏、邱信福、梁璧君、許君瑜（左至右）參加了譴責破壞壁畫的記者會。（記者張曼琳...
陳詩敏、邱信福、梁璧君、許君瑜（左至右）參加了譴責破壞壁畫的記者會。（記者張曼琳/攝影）
華埠全新藝術中心「廣場新天地」開幕不到一週，其精美的壁畫作品在19日清晨遭惡意塗...
華埠全新藝術中心「廣場新天地」開幕不到一週，其精美的壁畫作品在19日清晨遭惡意塗鴉。（記者張曼琳/攝影）
損壞之前的壁畫作品名「Fufufufufu」。（取自/梁璧君Instagram）
損壞之前的壁畫作品名「Fufufufufu」。（取自/梁璧君Instagram）

華埠 華裔 地鐵

上一則

屋崙華埠農曆兔年擺街會 表演不間斷

延伸閱讀

華埠不靖生意難做 芝城華商會聚焦治安

華埠不靖生意難做 芝城華商會聚焦治安
華埠搶案最多 芝11區區長候選人曾偉民：救治安不能等

華埠搶案最多 芝11區區長候選人曾偉民：救治安不能等
金山私人毒品注射中心合法化 布里德、盧凱麗提案立法

金山私人毒品注射中心合法化 布里德、盧凱麗提案立法
紐約華埠著名「麵館」壁畫遭塗鴉 項目發起人花兩日修補

紐約華埠著名「麵館」壁畫遭塗鴉 項目發起人花兩日修補
金山華埠花市街會回歸迎兔年 醒獅、擊鼓、彩綢表演好熱鬧

金山華埠花市街會回歸迎兔年 醒獅、擊鼓、彩綢表演好熱鬧

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
遊民帳篷此前堵住17街華人商戶門口，導致其生意額下降9成。商戶不得不降價30萬賤賣物業。（記者劉先進 ／攝影）

遊民帳篷堵門 華商生意跌9成…被迫降價30萬賤賣

2023-01-18 18:36
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊