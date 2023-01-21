開幕不到一周…華埠廣場新天地壁畫 遭惡意塗鴉

梁璧君在被損壞的壁畫作品前接受媒體採訪，她向本報表示，在自己的作品中，見到紅色塗鴉感覺「糟糕透了」。（記者張曼琳/攝影）

由華埠 媒體藝術合作社（CMAC）全新文化藝術中心主辦的「廣場新天地」（Edge on the Square）開幕不到一周，其精美的壁畫作品在周四（19日）清晨遭惡意塗鴉。該中心監控雖然有拍到私自噴灑塗鴉的人士，但由於為未成年人，該中心將不會公布監控畫面和任何有關信息，希望與當地民選官員一起呼籲社區間的團結、尊重。

20日中午，CMAC與華裔 市議員陳詩敏（Conine Chan）和市府律師邱信福（David Chu）均出席記者會，為該事件發聲。

陳詩敏表示，塗鴉一事令人遺憾，但希望本次事件是一個展望未來、團結社區的機會。我們應思考，「如何將人們聚集在一起？ 如何學會相互尊重並扮演彼此在社區中的角色，以及我們在公共空間中表達自己的方式？ 」陳詩敏希望，社區以「愛和團結作為回應」

邱信福表示，六天前慶祝「廣場新天地」開幕活動，它體現了社區願景，代表著華埠的藝術、文化和社區的集中展示。但本次惡意塗鴉事件，「令人沮喪、令人難以置信和不安的。」邱信福也表示：「正如我們的社區一次又一次所做的那樣，我們正在向前邁進，每個人都知道，是危機也是機遇。」

他認為近年來，華埠社區在疫情流行、經濟衰退和針對亞裔仇恨等方面遇到了很多危機。「但我們抓住了這一刻，並持續地將其轉化為正能量。」他認為壁畫被毀雖然給居民帶來了一時的失望，但社區將繼續前進。「我們要奪回舊金山，確保社區繁榮昌盛。」

受損的壁畫作品名「Fufufufufu」，由華裔藝術家梁璧君（Bijun Liang）和侯玉梅（Youmei Hou）共同創作。剪紙藝術家侯玉梅的作品「秧歌：娶新娘」，入選為中央地鐵 華埠白蘭站，她本次同梁璧君一同參與了壁畫創作。

梁璧君在被損壞的壁畫作品前接受媒體採訪，她向本報表示，在自己的作品中，見到來路不明的紅色塗鴉感覺「糟糕透了」，她透露，和侯玉梅花費約三個月的時間繪製作品，在一夜間被破壞了。未來幾天，她將投入壁畫的修復工作，希望盡快將其恢復原貌。她鼓勵公眾到現場和她一起參與壁畫的修復。

「廣場新天地」的獨立策展人許君瑜（Candace Huey）表示，「Fufufufufu」壁畫於周四清晨遭到破壞，在社區空間和居民精神上留下了傷害。她呼籲當地藝術家、社區領袖和街坊在接下來的日子裡齊心協力，重新「淨化」修復這幅壁畫。她向本報表示，雖然有監控拍到噴灑塗鴉的人士，但由於其為未成年人，將不會公布監控畫面和任何有關信息。