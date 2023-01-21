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未處理好警察不當行為 屋崙警長遭停職

編譯組／屋崙20日電
因為未能適當處理警員不當行為案件，屋崙警長阿姆斯壯遭到停職。（電視新聞截圖）
因為未能適當處理警員不當行為案件，屋崙警長阿姆斯壯遭到停職。（電視新聞截圖）

在一份詳細說明屋崙警局未能適當處理兩件警員不當行為案件的報告曝光後，屋崙市府決定要求警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）暫時停職。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）和市府經理雷斯金（Ed Reiskin）19日發出聲明表示，在一家獨立律師事務所提出一份報告後，警長阿姆斯壯已被停職。這個消息引發外界擔心，在受到聯邦監管近20年後，屋崙警局可能無法擺脫繼續被監管的命運。

盛桃與雷斯金在聲明中說：「這項決定是經過深思熟慮後做出的，我們認為它對社區的安全非常重要。屋崙必須具有透明度和問責制，才能變得更安全、更強大。」

一份本周發出的法庭文件發現，屋崙警局在調查內部問題方面存在「系統性缺陷」。

舊金山一家律師事務所調查了屋崙兩起警員不當行為事件，一起是2021年一名警佐和一名警員涉及舊金山一宗肇事逃逸案件，另外一起是2022年同一名警佐在屋崙警局總部的電梯內開槍。調查認為，屋崙警局未能對這名警佐做出適當的紀律處分，讓這名警佐繼續犯下更惡劣和更危險的不當行為。

報告還指出，阿姆斯壯違反警局規定，在沒有審查這兩起事件證據的情況下，就結束事件調查。盛桃和雷斯金表示，這個「人事問題」可能還有更多調查結果尚未公開。

剛上任的盛桃肩負了解決屋崙暴力犯罪問題的壓力，她曾表示，維護公共安全是其政府的首要任務，她對警長有信心。盛桃19日在發給舊金山紀事報（Chronicle）的聲明中說，她的辦公室正在審查這份報告，並考慮應該採取哪些後續措施。

盛桃說：「這份報告的調查結果讓我十分憂心。我們會要求調閱這份獨立調查報告，是因為我們對指控感到不安，而且我們認為必須遵守談判達成的和解協議。」

在阿姆斯壯停職期間，將由副警長艾利森（Darren Allison）暫代警長職務。在屋崙，市長、市府經理和警察委員會都有權力解雇警察局長。

屋崙 警察 舊金山

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