未處理好警察不當行為 屋崙警長遭停職

因為未能適當處理警員不當行為案件，屋崙警長阿姆斯壯遭到停職。（電視新聞截圖）

在一份詳細說明屋崙 警局未能適當處理兩件警員不當行為案件的報告曝光後，屋崙市府決定要求警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）暫時停職。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）和市府經理雷斯金（Ed Reiskin）19日發出聲明表示，在一家獨立律師事務所提出一份報告後，警長阿姆斯壯已被停職。這個消息引發外界擔心，在受到聯邦監管近20年後，屋崙警局可能無法擺脫繼續被監管的命運。

盛桃與雷斯金在聲明中說：「這項決定是經過深思熟慮後做出的，我們認為它對社區的安全非常重要。屋崙必須具有透明度和問責制，才能變得更安全、更強大。」

一份本周發出的法庭文件發現，屋崙警局在調查內部問題方面存在「系統性缺陷」。

舊金山 一家律師事務所調查了屋崙兩起警員不當行為事件，一起是2021年一名警佐和一名警員涉及舊金山一宗肇事逃逸案件，另外一起是2022年同一名警佐在屋崙警局總部的電梯內開槍。調查認為，屋崙警局未能對這名警佐做出適當的紀律處分，讓這名警佐繼續犯下更惡劣和更危險的不當行為。

報告還指出，阿姆斯壯違反警局規定，在沒有審查這兩起事件證據的情況下，就結束事件調查。盛桃和雷斯金表示，這個「人事問題」可能還有更多調查結果尚未公開。

剛上任的盛桃肩負了解決屋崙暴力犯罪問題的壓力，她曾表示，維護公共安全是其政府的首要任務，她對警長有信心。盛桃19日在發給舊金山紀事報（Chronicle）的聲明中說，她的辦公室正在審查這份報告，並考慮應該採取哪些後續措施。

盛桃說：「這份報告的調查結果讓我十分憂心。我們會要求調閱這份獨立調查報告，是因為我們對指控感到不安，而且我們認為必須遵守談判達成的和解協議。」

在阿姆斯壯停職期間，將由副警長艾利森（Darren Allison）暫代警長職務。在屋崙，市長、市府經理和警察委員會都有權力解雇警察局長。