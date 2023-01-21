中華總會館講座 談華埠春節防罪

各位商董和警方代表合照。（記者張曼琳/攝影）

農曆新年將至，舊金山華埠 駐美中華總會館邀請舊金山警察 局副局長拉薩（David Lazar）、舊金山中央警局行動隊長法默(Douglas Farme）以及舊金山縣警察局辦公室主任周朝彪（Richard B. Jue），20日共同舉辦春節防罪講座，介紹最新治安規定和節日警員巡邏情況。

中華總會館新任總董李燦桐致詞，他表示，感謝警局為維護華埠治安做出的工作，華埠居民和全市廣大的市民一樣嚮往安全環境。他表示，中華總會館新將全力配合，為社區福祉做努力。

警察局副局長拉薩代表局長史考特（Bill Scott）向社區送上農曆新年祝福，感謝過去一年社區對警局的支持，以及同僚做出的辛勤工作。之後，拉薩一一回答了來自社區的問題。

舊金山警察委員會委員余健全，對在華埠白蘭站中設立警局站點計畫進展情形提出問題，拉薩回應，舊金山交通局（MTA）在車站內乘客上車前的底層空間，為警局留出了位置。他說：「我們將稱之為中央警察局分站，並將在窗口標有SFPD的標記。」他還透露，警局計畫是安排警察服務助理，而不是警察，即警局的非宣誓專業工作人員在分站值班，居民可以用最快的時間向這些警局專員報告案件。拉薩表示，接下來將要與工會進行合作，盡快敲定警察服務助理的雇用問題。他還會鼓勵警官盡可能去到車站內的分局查看，讓分站成為警局與社區間的橋樑。

對於警局人手短缺，拉薩也回應：「我們正處於前所未有的人員短缺狀況。」還說：「我和法默隊長在31年的職業生涯期間，從未見過如此短缺的警察數量。」 他表示，目前有540名警官的短缺，遠低於應有編制的2182人，意味著每個警分局至少缺失了30名警官。拉薩透露，目前無論原本職位如何，所有的警官每周都將利用加班時間巡邏，以確保社區安全。但這樣加班巡邏措施不是一個長遠之計，因為「員警會感到疲憊，加班經費也會用盡。」他十分鼓勵近期在科技業被裁員的人士，向警局投簡歷，在為服務社區工作的同時，開展新的職業道路。