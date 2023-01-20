風暴天氣避免出門 灣區新增病例大幅下降

數據顯示，灣區最近的新冠新增病例大幅下降。（Getty Images）

由於這個聖誕節和新年假期出現強烈風暴，許多人不得不待在家中避免外出，新冠新增病例率因此大幅下降，讓灣區與加州 暫時躲過冬季另一波病例激增的威脅。

加州新冠疫情 在去年11月下旬達到高峰後，目前感染速度已大幅放緩。灣區最近幾周的廢水檢測 結果也顯示，新冠病毒濃度正在急速下降。

不過，這個好消息因為美東正面臨高傳染性新Omicron變異株XBB.1.5的威脅而蒙上陰影。公共衛生專家表示，XBB.1.5病例目前在美西新冠新增病例中所占比例雖然不高，但難以預測它未來將如何影響美西人口。

截至19日，加州平均每日新增3997例病例，相當於每10萬人中有10例，低於一個月前的4395例，即每10萬人中有18例，更遠低於Omicron原始病毒株肆虐時的30萬零7900例。

加州因為確診新冠住院的人數也有所減少，已降為3372人，比一個月前的4310人少了22%，也比上周少了11%。加州目前有約6%的醫院病床提供給新冠患者使用。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）說：「我認為，在接下來幾個月裡，疫情將呈現平靜狀態，因為前一段時間有太多人感染了BQ.1和BQ.1.1，給了我們一個緩衝。」

根據加州最新數據，BQ.1和BQ.1.1現在仍然是加州最主要傳染的新冠病毒株，占新增病例的67%。但疫情模式預測，到下周，XBB.1.5病例可能會增加到占新增病例的四分之一。陳子平警告，對到目前為止還未感染過新冠的人來說，要避免感染XBB.1.5可能更困難。

唯一沒有改善的指標是死亡率。加州目前平均每日有42人死於新冠，高於一個月前的31人。美國疾病防制中心（CDC）上周公布的數據也顯示，美國截至11日的一周死亡人數達3907人，創下自去年8月下旬以來最高，主要是因為美東XBB.1.5肆虐的結果。

由於加州已計畫在2月解除疫情緊急狀態，將關閉數十個加州營運的檢測站和治療站，部分使用率低於50%的站點將提早在1月底前關閉。這一措施將使加州大量人口無法獲得可挽救生命的服務。

陳子平說：「人們要獲得新冠口服藥Paxlovid已經很困難，關閉檢測站會讓事情變得更糟。」