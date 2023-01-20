謝安宜提告 噴水驅逐女遊民的金山藝廊老闆被捕

當街噴水驅逐一名女遊民的舊金山藝廊老闆格溫已被警方逮捕。（取材自推特）

舊金山 一名噴水驅逐女遊民 的藝廊老闆18日遭到警方逮捕。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）上周在審閱警局提供的證據後表示，藝廊老闆格溫（Collier Gwin）將因「涉嫌蓄意和非法對一名無家可歸婦女噴水」被控攻擊輕罪（misdemeanor battery）。

謝安宜說：「這種對無家可歸者的攻擊行為是令人完全無法接受的。格溫先生將因為他的行為面臨該有的後果。」

在事件曝光後，格溫的藝廊一扇門遭人砸破，目前已用木板封起。謝安宜表示，這種破壞行為同樣不可取，必須停止。

格溫是在18日下午3時30分左右被警方逮捕，如果罪名成立，他最高可被判處一年刑期和2000元罰款。格溫在被捕前幾天已公開道歉，表示將盡力彌補過錯。

專家表示，攻擊輕罪初犯者很少被判入獄，通常只會被判罰款和緩刑，或被下令從事社區服務和接受輔導。前聯邦檢察官萊文森（Laurie Levenson）說：「萬一被告有前科，那情況就大不相同。」

不過，舊金山加大法學院教授阿維拉姆（Hadar Aviram）認為，這並不是一件尋常案件。她說：「格溫行為的高調和惡毒，有可能讓他被定罪和判刑。雖然攻擊輕罪被判入獄的情況並不常見，但並非絕對不可能。」

柏克萊加大 法院院教授齊姆林（Franklin Zimring）說：「除非事件造成人身傷害，否則判處監禁是非常罕見的。我認為檢方應該沒有辦法提出能監禁嫌犯的證據。」

聽到格溫被捕，藝廊附近有些商家表示驚訝，有些不願意發表評論。

一名商店的員工反對逮捕，她表示同情格溫，但不認同他在影片中的行為。這名員工說，她認識這名女遊民，店主也說這名女遊民時常尖叫，在附近地區引起騷亂。

藝廊附近服飾店Filson的員工克里斯（Chris）表示，他懷疑這次噴水事件並非單一事件，而是舊金山與當地遊民人口經常出現的互動。他說，這個地區的其他商家也遇過遊民問題，他批評舊金山市府未能解決問題。