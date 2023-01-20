開啟第四任期 聖縣地檢長羅森宣誓就職

羅森指出，他的目標是建造正義的殿堂，而其根基便是平衡、理性、務實的司法改革。（記者王子涵／翻攝）

聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）19日下午在縣議會大廳舉行宣誓入職典禮，開啟自己的第四任期。

華裔眾議員 羅達倫（Evan Low）主持入職典禮。他表示，在州亞太裔立法黨團工作的九年中，每一年都會接到聖縣地檢處的電話和建議。正因為與地檢長羅森的緊密合作，多個立法提案才得到通過。羅達倫指出，羅森的工作充滿挑戰性，但同時他保持了同情心和自由的信念。

隨後，副地檢長萊薩爾（Emily Lessard）與多位地檢處成員共同演唱國歌，法官布朗（Shelyna Brown）為領誓人。

羅森感謝地檢處員工和家人的支持，並詮釋了地檢處對於公眾的作用。「地檢處是調查起訴罪案，傾聽受害者的地方；這裡要保護辛勤工作的人們，無論其種族、宗教或是性取向。這裡每年處理超過3萬起罪案，並將犯罪者繩之以法。」

羅森指出，他的目標是建造正義的殿堂，而其根基便是平衡、理性、務實的司法改革。（記者王子涵／翻攝）

羅森指出，他的目標是建造正義的殿堂，而其根基便是平衡、理性、務實的司法改革。聖縣地檢處會繼續支持恢復性公義、心理健康服務、低風險嫌疑人的替代性懲罰、對暴力慣犯的嚴厲懲罰，以及對受害者的康復服務。正義殿堂的屋頂是由盡職的警員建造，他們在危險情況下的公正執法，將保護居民的生活安全。

羅森表示，地檢處將繼續與聯邦緝毒局合作打擊人口販賣、網絡犯罪、高科技犯罪和槍枝暴力犯罪 ，並加強對兒童和家庭的保護。

現年54歲的羅森2010年首次當選聖縣地檢長，他是全美主張司法改革的領袖之一，政策包括減少監獄人數，為低水平罪犯進行免罪處理等。同時他加大對重罪犯、慣犯的起訴，使聖縣的犯罪率保持在幾十年以來的最低水平。