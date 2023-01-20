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視察灣區災情、聽商家訴苦 拜登提高聯邦援助額度

編譯組／綜合19日電
拜登總統(右)19日在州長紐森(左)的陪同下，來到加州中部海岸視察風暴災區。（美聯社）
拜登總統(右)19日在州長紐森(左)的陪同下，來到加州中部海岸視察風暴災區。（美聯社）

在一連串強烈風暴重擊加州、造成20多人死亡後，拜登總統19日抵達加州視察災情，走在支離破碎的木板路上聽商家訴苦。

拜登19日搭乘專機抵達灣區山景城機場，隨即南下前往受災最嚴重的中部海岸視察。拜登巡視了卡比度拉（Capitola ）一家被洪水嚴重毀壞的海鮮餐廳Paradise Beach Grille，和坍塌斷成兩截的卡比度拉碼頭。

Paradise Beach Grille東主梅爾（Chuck Maier）告訴拜登，洪水從餐廳地板下湧出，將他的餐廳淹沒。拜登十分驚訝。

拜登後來在卡比度拉碼頭附近的海崖州立公園（Seacliff State Park）召開記者會說：「實際走在這裡的路上，才感覺到事態的嚴重性。」

拜登將加州遭受的嚴重破壞歸咎於氣候變化。他說：「如果有人懷疑氣候是否真的在發生變化，那他們過去幾年一定都睡著了。」

在加州州長紐森（Gavin Newsom）、聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA）署長克里斯維爾（Deanne Criswell）和聯邦救難人員的陪同下，拜登強調了暴雨、強風、洪水、土石流造成的破壞。他警告，氣候變化將造成更多極端天氣。

拜登說：「我們知道，有些破壞需要數年時間才能修復。不過，我們不但要修復，還要修復得更好。」

根據國家氣象局預測中心數據，從12月26日到1月17日，加州遭受九場大氣河（atmospheric river）風暴襲擊，降下了11.47吋雨雪，內華達山脈高海拔地區降雪量更高達15呎。

克里斯維爾說：「我們必須牢記加州社區遭受了如此多創傷，這點非常重要。這些社區失去了生命、福祉和生計，但我認為更重要的是，他們知道總統在這裡支持他們，他們有整個聯邦大家庭在背後支持他們。」

為了釋出更多聯邦資源協助加州復原，拜登日前已宣布加州發生重大災難。在啟程前來加州前數小時，拜登將聯邦援助資源額度再往上提。

超過500名的FEMA救難人員和聯邦人員已經被部署到加州，19日有數千名人士齊聚在卡比度拉歡迎總統到來。

紐森讚揚了聯邦此次的快速反應。但他表示，加州面臨的威脅依然很大，這裡幾年前出現毀滅性乾旱，如今又面臨破紀錄的降雨。

紐森說：「如果不親眼目睹，是很難了解加州的洪水規模和範圍。這正是為什麼我非常感謝總統能抽出時間前來。」

拜登總統表示，氣候變化是造成加州受災嚴重的主因。（美聯社）
拜登總統表示，氣候變化是造成加州受災嚴重的主因。（美聯社）

加州 拜登 洪水

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