屋崙遊民困局難解 政府不能強制驅離 只能反覆勸說

儘管市府有清理，但到1月15日，還有一個遊民帳篷堵住華人商戶門口。（記者劉先進／攝影）

屋崙遊民 困局由來已久。過去五年，屋崙遊民人數幾乎翻了一番。阿拉米達縣估計全縣有1萬遊民，其中一半約5000人，住在屋崙。遍地遊民導致衛生、健康等問題。17街華人商戶賤賣物業，只是問題的冰山一角。

本報記者調查發現，堵住該華人商戶門口的遊民中，有兩個為亞裔 。他們說，政府去年7月只管清理帳篷，因為沒地方住，就搬到馬路對面來。而市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）則表示，難以強迫遊民搬家，只能反覆勸說，讓遊民接受住房、就業等培訓服務。

記者去年12月19日走訪發現，屋崙工務局在遊民帳篷附近的一根電線桿上，貼上了中文和英文告示，要求非法紮營的遊民撤離，搬走所有個人物品，政府將在12月20日和21日清理。不過，奇怪的是，告示正面是中文，背面才是英文，且貼在內側，不仔細看根本難以察覺。而現場居住的遊民，雖然為亞裔，但並不懂中文。三個遊民均表示，不知政府的撤離通知。

屋崙工務局12月中的通知說，會在20日清理遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）

「居無定所 我們能怎麼辦?」

越南裔遊民Tai說，政府提供的遊民服務並不完善。他之前曾嘗試居住庇護所，但只允許居住一晚，且沒有食物。他也曾住在美麗湖附近的微型簡易遊民屋（tiny house），但發現安全不能保障，放在屋中的隨身物品被偷走。考慮到女友的安危，所以決定住在街邊帳篷。

柬埔寨裔遊民Tha說，之前居住在馬路對面的遊民帳篷，被政府清理後，就搬到馬路這邊來。對於是否影響周邊商戶生意，他表示，「我們能怎麼辦？居無定所，只能想辦法。」另一位女遊民表示，如果政府有提供庇護所等住所，她願意搬家。

1月初和1月15日，本報記者再次探訪發現，遊民帳篷清理大半，還有一間沒有離開。地產經紀Vanessa說，政府確實會在20日封街，組織警員、PG&E、非營利機構等多個部門聯合清理。「遊民在現場偷電，所以需要PG&E出手，而非營利機構負責登記遊民訊息，估計是提供一些遊民服務。」

記者嘗試撥通工務局留下的電話，但無人接聽。

市議員勵琪說，該處遊民帳篷為第二區最大規模。她一直在推動市府部門清理帳篷。此前，她與社區組織「老撾家庭社區發展公司」合作，希望為這批遊民安排住房。「政府部門也在現場行動多次，12月20日就有一次行動。」但效果不彰。

政府住房 無法滿足需求

勵琪也提及清理遊民帳篷中的難度。工作人員不能違背遊民的意願，強行讓他們搬家。自從與「老撾家庭社區發展公司」簽訂合同後，工作人員嘗試了一年的時間，反覆勸說遊民，希望為他們提供住所和服務。住所位於機場旁的前酒店大樓，可居住六個月，提供臥室、廚房等，還有工作培訓、過度到永久住房、財務培訓等服務。「我和那些企業主和鄰居們一樣沮喪，因為政府沒有能夠安置所有人並關閉那個區域，遊民帳篷影響了很長一段時間。政府必須確保提供的住所和服務能夠滿足人們的需求。」

勵琪辦公室主任Tiffany也說，遊民不願入住政府或非營利機構提供的住房，原因很多。有遊民有很多寵物，而一些住房項目不允許帶寵物。有的住房沒有足夠的存儲空間。有遊民在戶外住的時間太長，對在室內有抵觸情緒，會感到焦慮。