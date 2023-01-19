我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

屋崙遊民困局難解 政府不能強制驅離 只能反覆勸說

記者劉先進／屋崙報導
儘管市府有清理，但到1月15日，還有一個遊民帳篷堵住華人商戶門口。（記者劉先進／攝影）
儘管市府有清理，但到1月15日，還有一個遊民帳篷堵住華人商戶門口。（記者劉先進／攝影）

屋崙遊民困局由來已久。過去五年，屋崙遊民人數幾乎翻了一番。阿拉米達縣估計全縣有1萬遊民，其中一半約5000人，住在屋崙。遍地遊民導致衛生、健康等問題。17街華人商戶賤賣物業，只是問題的冰山一角。

本報記者調查發現，堵住該華人商戶門口的遊民中，有兩個為亞裔。他們說，政府去年7月只管清理帳篷，因為沒地方住，就搬到馬路對面來。而市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）則表示，難以強迫遊民搬家，只能反覆勸說，讓遊民接受住房、就業等培訓服務。

記者去年12月19日走訪發現，屋崙工務局在遊民帳篷附近的一根電線桿上，貼上了中文和英文告示，要求非法紮營的遊民撤離，搬走所有個人物品，政府將在12月20日和21日清理。不過，奇怪的是，告示正面是中文，背面才是英文，且貼在內側，不仔細看根本難以察覺。而現場居住的遊民，雖然為亞裔，但並不懂中文。三個遊民均表示，不知政府的撤離通知。

屋崙工務局12月中的通知說，會在20日清理遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）
屋崙工務局12月中的通知說，會在20日清理遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）

「居無定所 我們能怎麼辦?」

越南裔遊民Tai說，政府提供的遊民服務並不完善。他之前曾嘗試居住庇護所，但只允許居住一晚，且沒有食物。他也曾住在美麗湖附近的微型簡易遊民屋（tiny house），但發現安全不能保障，放在屋中的隨身物品被偷走。考慮到女友的安危，所以決定住在街邊帳篷。

柬埔寨裔遊民Tha說，之前居住在馬路對面的遊民帳篷，被政府清理後，就搬到馬路這邊來。對於是否影響周邊商戶生意，他表示，「我們能怎麼辦？居無定所，只能想辦法。」另一位女遊民表示，如果政府有提供庇護所等住所，她願意搬家。

1月初和1月15日，本報記者再次探訪發現，遊民帳篷清理大半，還有一間沒有離開。地產經紀Vanessa說，政府確實會在20日封街，組織警員、PG&E、非營利機構等多個部門聯合清理。「遊民在現場偷電，所以需要PG&E出手，而非營利機構負責登記遊民訊息，估計是提供一些遊民服務。」

記者嘗試撥通工務局留下的電話，但無人接聽。

市議員勵琪說，該處遊民帳篷為第二區最大規模。她一直在推動市府部門清理帳篷。此前，她與社區組織「老撾家庭社區發展公司」合作，希望為這批遊民安排住房。「政府部門也在現場行動多次，12月20日就有一次行動。」但效果不彰。

政府住房 無法滿足需求

勵琪也提及清理遊民帳篷中的難度。工作人員不能違背遊民的意願，強行讓他們搬家。自從與「老撾家庭社區發展公司」簽訂合同後，工作人員嘗試了一年的時間，反覆勸說遊民，希望為他們提供住所和服務。住所位於機場旁的前酒店大樓，可居住六個月，提供臥室、廚房等，還有工作培訓、過度到永久住房、財務培訓等服務。「我和那些企業主和鄰居們一樣沮喪，因為政府沒有能夠安置所有人並關閉那個區域，遊民帳篷影響了很長一段時間。政府必須確保提供的住所和服務能夠滿足人們的需求。」

勵琪辦公室主任Tiffany也說，遊民不願入住政府或非營利機構提供的住房，原因很多。有遊民有很多寵物，而一些住房項目不允許帶寵物。有的住房沒有足夠的存儲空間。有遊民在戶外住的時間太長，對在室內有抵觸情緒，會感到焦慮。

遊民 屋崙 亞裔

上一則

灣區降雨破161年紀錄、全州損失逾10億 拜登視察災情

下一則

遊民帳篷堵門趕不走 屋崙華商生意暴跌 被迫賤賣房產退休

延伸閱讀

犯罪增、交通堵…華人陳情法拉盛5黑點問題

犯罪增、交通堵…華人陳情法拉盛5黑點問題
北加遊民帳篷堵華人商戶門 生意跌9成 他降價30萬賤賣

北加遊民帳篷堵華人商戶門 生意跌9成 他降價30萬賤賣
為解決遊民問題 更多州與城市禁止露宿街頭

為解決遊民問題 更多州與城市禁止露宿街頭
趕不走…遊民屢闖洗衣店要錢 華人業主報警驅

趕不走…遊民屢闖洗衣店要錢 華人業主報警驅
安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近

安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
陳女士去年7月到特斯拉下單，購買一量Model Y，當時總共花費7萬3440元。（陳女士提供）

特斯拉大降價 老顧客虧上萬錐心痛

2023-01-18 02:18

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚