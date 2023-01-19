灣區降雨破161年紀錄、全州損失逾10億 拜登視察災情

拜登總統19日將視察聖他克拉拉縣和聖他克魯茲縣重災區。圖為風暴造成聖他克拉魯茲縣海灘堆積大量浮木和瓦礫。（美聯社）

由於加州 近來遭受一連串強烈風暴襲擊，拜登 總統將於19日（今）偕同加州州長紐森（Gavin Newsom）前往受災最嚴重的中部海岸地區和灣區聖他克拉拉縣視察災情。

白宮18日表示，拜登和紐森19日將前往發生嚴重洪水和土石流的聖他克拉拉縣和聖他克魯茲 縣會見當地官員、災民和公共安全人員，聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA）署長克里斯維爾（Deanne Criswell）將與拜登同行。截至18日下午，白宮還未公布拜登此行的細節。

自聖誕節開始襲擊加州的一連串冬季風暴，為加州雨季帶來自19世紀以來最大的降雨量。暴風雨讓內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪量達到正常時期的251%，並使幾近乾涸的水庫水量大增至同時段歷史平均水量的75%。

最新數據顯示，灣區自去年12月26日到今年1月15日降下的雨量創下歷史紀錄，上一次三周降雨量創下新高是在林肯總統還在位的時候。舊金山過去三周降雨量達17吋，是自1849年淘金熱以來第二高，僅次於1862年1月5日到25日的三周降雨量23.01吋，也是同時段歷史平均降雨量3.1吋的五倍多。

不過，暴雨讓中谷、沙林納谷（Salina Valley）、聖他克魯茲山脈發生大洪水，造成500多處地區出現土石流、超過160萬用戶停電、至少20人死亡，還嚴重毀損了卡比度拉（Capitola）和州立海崖海灘（Seacliff State Beach）的碼頭。

估計聖他克魯茲縣的損失金額至少5500萬元，蒙特瑞縣至少3000萬元。加州州長辦公室緊急服務部門發言人佛格森（Brian Ferguson）表示，加州全州的損失金額超過10億元。

在發布加州進入緊急狀態後，紐森最近幾周會見了麥賽德縣（Merced County）撤離家園的居民、協助了聖他芭芭拉縣的風暴準備工作、視察了聖他克魯茲縣和沙加緬度縣的毀損情況。

拜登已宣布加州58縣中的41縣進入緊急狀態，並宣布其中聖他克魯茲、麥賽德、沙加緬度、蒙特瑞、聖路易奧比斯波、聖他芭芭拉等六縣發生重大災難，後三縣是18日才宣布的。

代表聖他克魯茲縣的加州參議員萊爾德（John Laird）表示，總統視察受災地區十分重要，可以提高受災地區的能見度，以及在重建中獲得聯邦援助的機會。