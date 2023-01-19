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灣區降雨破161年紀錄、全州損失逾10億 拜登視察災情

編譯組／灣區18日電
拜登總統19日將視察聖他克拉拉縣和聖他克魯茲縣重災區。圖為風暴造成聖他克拉魯茲縣海灘堆積大量浮木和瓦礫。（美聯社）
拜登總統19日將視察聖他克拉拉縣和聖他克魯茲縣重災區。圖為風暴造成聖他克拉魯茲縣海灘堆積大量浮木和瓦礫。（美聯社）

由於加州近來遭受一連串強烈風暴襲擊，拜登總統將於19日（今）偕同加州州長紐森（Gavin Newsom）前往受災最嚴重的中部海岸地區和灣區聖他克拉拉縣視察災情。

白宮18日表示，拜登和紐森19日將前往發生嚴重洪水和土石流的聖他克拉拉縣和聖他克魯茲縣會見當地官員、災民和公共安全人員，聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA）署長克里斯維爾（Deanne Criswell）將與拜登同行。截至18日下午，白宮還未公布拜登此行的細節。

自聖誕節開始襲擊加州的一連串冬季風暴，為加州雨季帶來自19世紀以來最大的降雨量。暴風雨讓內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪量達到正常時期的251%，並使幾近乾涸的水庫水量大增至同時段歷史平均水量的75%。

最新數據顯示，灣區自去年12月26日到今年1月15日降下的雨量創下歷史紀錄，上一次三周降雨量創下新高是在林肯總統還在位的時候。舊金山過去三周降雨量達17吋，是自1849年淘金熱以來第二高，僅次於1862年1月5日到25日的三周降雨量23.01吋，也是同時段歷史平均降雨量3.1吋的五倍多。

不過，暴雨讓中谷、沙林納谷（Salina Valley）、聖他克魯茲山脈發生大洪水，造成500多處地區出現土石流、超過160萬用戶停電、至少20人死亡，還嚴重毀損了卡比度拉（Capitola）和州立海崖海灘（Seacliff State Beach）的碼頭。

估計聖他克魯茲縣的損失金額至少5500萬元，蒙特瑞縣至少3000萬元。加州州長辦公室緊急服務部門發言人佛格森（Brian Ferguson）表示，加州全州的損失金額超過10億元。

在發布加州進入緊急狀態後，紐森最近幾周會見了麥賽德縣（Merced County）撤離家園的居民、協助了聖他芭芭拉縣的風暴準備工作、視察了聖他克魯茲縣和沙加緬度縣的毀損情況。

拜登已宣布加州58縣中的41縣進入緊急狀態，並宣布其中聖他克魯茲、麥賽德、沙加緬度、蒙特瑞、聖路易奧比斯波、聖他芭芭拉等六縣發生重大災難，後三縣是18日才宣布的。

代表聖他克魯茲縣的加州參議員萊爾德（John Laird）表示，總統視察受災地區十分重要，可以提高受災地區的能見度，以及在重建中獲得聯邦援助的機會。

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