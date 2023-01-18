張建敏訪華埠 賀年送祝福 體驗做簽語餅

總領事張建敏（中）、副總領事鄒永紅（左三）、領事王一鳴（二排左一），17日拜訪華埠「金門幸運簽語餅公司」，與東主陳展明（右一）、僑界人士和途徑的舊金山警官合影。（記者張曼琳／攝影）

本周日是中國農曆正月初一，為迎接兔年新年的到來，中國駐舊金山總領事張建敏走訪金山華埠 ，拜訪知名商戶「金門幸運簽語餅公司」等多個當商戶，送上誠摯的新年祝福。在簽語餅家，張建敏還親自現場動手，製作帶有來自領事館祝福話語的簽語餅（Fortune Cookies) 。張建敏表示，希望隨兔年的到來，華埠社區更加興旺。

總領事張建敏、副總領事鄒永紅、領事王一鳴17日下午到位於華埠舊呂宋巷（Ross Alley）56號的「金門幸運簽語餅公司」。東主陳展明（Kevin Chan）熱情迎接總領事來訪，並向張建敏介紹店舖的經營和生產情況。在張建敏拜訪期間，有很多遊客在門口排隊，購買或是親自製作屬於自己的簽語餅。

在陳展明的鼓勵下，總領事張建敏親自動手製作簽語餅。經過幾次嘗試後，張建敏成功製作出完美的簽語餅，他開心地向在場的人們說：「祝大家新年快樂、兔年吉祥、平安健康、萬事如意，謝謝大家！」

張建敏製作的兩種簽語餅，帶著來自領事館特別的新春祝福，上面寫有「中國駐舊金山總領事館張建敏總領事賀」、「祝福大家新年快樂、身體健康、萬事如意！」「熱烈歡迎張建敏總領事光臨金門幸運簽語餅公司，為僑商帶去溫暖的迎春慰問！」

總領事張建敏親自動手，經過幾次嘗試後終於製作出完美的簽語餅。（記者張曼琳／攝影）

張建敏祝福東主陳展明，希望2023年生意更加興旺，也希望華埠社區可以徹底走出疫情 。張建敏還表示，在中國年展示中國文化，可見美國社會的多元和包容。他說：「你們在這兒發展好，是為當地社會的發展做貢獻。中國人過來看美國唐人街（華埠）這麼火，看到中國文化被美國人民如此喜愛，也會非常高興。」

他透露，以前來舊金山都會來華埠，但都很短暫。「這次因為工作來了半年，確實感到華埠受到疫情的影響。」有的商鋪還沒有開始營業，遊客也還是比較少。他希望新的兔年來臨，能夠為華埠商家帶來好運。他也感謝陳展明在簽語餅中，為大家帶來的美好祝福。總領事還讚賞華埠社區組織為中國新年街會做出的準備，「大紅燈籠高高掛」，令華埠十分具有濃濃的中國傳統農曆新年的景象。

陳展明向張建敏表示，他對疫情後針對亞裔 仇恨崛起，以及亞裔在美國被「邊緣化」感到擔憂。張建敏回應說：「你們並不孤獨，我們一定努力發展好、穩定好中美關係，這是符合兩國共同利益，也是大家共同的願望。」他還表示，華人華僑是兩國關係的天然橋梁，「你們既了解祖籍國的情況，還有很多親戚朋友在國內，又對（美國）當地情況也很了解。」他希望華人華僑能為增進中美兩國人民間的相互友誼、相互了解、促進合作，多發揮建設性作用。

總領事張建敏（左）手拿簽語，聽取東主陳展明（右）的介紹。（記者張曼琳／攝影）

陳展明向本報表示，他非常感謝總領事張建敏、副總領事鄒永紅和領事王一鳴的到來，感謝他們向華埠商戶送出的迎春祝福。

「這給我們很大的鼓勵，這非常的特別、十分鼓舞。」陳展明表示，疫情和針對亞裔的仇視，擾亂了社區，總領事的到來，對他而言是一種巨大的鼓勵和支持，並表示作為華人人僑胞，「拋開政治話題，大家都希望華裔社區多點團結、喜樂。」