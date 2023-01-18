金山防洪補助啟動 小企業主/個人最高10萬元

暴風雨期間，舊金山一些處於洪汜區的房屋遭水淹。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（ London N. Breed ）16日宣布推出一項防洪救援計畫，幫助近期受暴風雨影響的小型企業和居民。預計受災小企業可獲得2000到5000元補助金，個人住宅或可得高達10萬元補助。

市府援助贈款，以先到先得的方式提供，視資金情況而定。小型企業符合以下資格標準，則有資格申請：必須在舊金山註冊，在該市有實體店；因近期暴風雨造成重大的實物損壞；損壞賠償可追溯到2022年12月27日；因為颳風或停電造成的損壞不符合申請條件。擁有有效經營許可證/執照，並向公眾/客戶開放的居家企業亦符合資格（例如居家日託中心等）。小企業總收入必須在500萬元或以下，必須平均僱有100名或以下員工。

援助申請將於2023年1月20日星期五開放，截止日期為2月10日星期五下午 5:00。有關撥款和申請的更多信息可登錄市府網站了解：https://sf.gov/。如需幫助，企業可聯繫市府小型企業辦公室，電話 (415) 554-6134，或訪問市政廳140室。

關於援助金額有以下規定，位於城市洪災 區內的受災小企業可能獲得最高5000元補助；位於洪水 區以外遭受嚴重洪災破壞的小企業可獲得最高2000元。補助評估辦公室屆時會幫助業主鑑定所屬區域。

企業、房主和財產所有者還可考慮申請舊金山公用事業委員會 (SFPUC) 洪水管理補助金援助計畫，計畫最多可報銷10萬元用於防洪改善。符合申請條件的群體包括：員工人數不超過50人的小企業；曾遭受水浸的住宅；有符合要求的關於設計師費用、材料費用及許可證明等相關材料。具體信息可訪問：https://www.sfassessor.org/ 或撥打415-554-5596。

本次防洪救助金是由市府經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD) 下屬的小企業辦公室牽頭審核發放。市府鼓勵舊金山居民和企業，在財產受到風暴影響後，首先與保險公司取得聯繫，以評估洪水和風暴造成的損失。鼓勵企業購買洪水相關保險，尤其是位於洪水易發地區的企業或是個人。

布里德表示，市區內許多小企業和居民受到近期洪災影響，望此項計畫可以幫助大家快速恢復。