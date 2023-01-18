張建敏：「十年簽證」希望逐步恢復

張建敏送出先前在「金門幸運簽語餅公司」製作的簽語餅。（記者張曼琳／攝影）

本月初，中國取消入境隔離政策，不少華人開始打算回國探親。但美籍華人在疫情 前常用的赴華簽證 (俗稱「十年簽證」）卻仍處於「暫停使用」的狀態。如果持此類簽證人員現階段有赴華需求，可按中國駐美大使館官網的受理範圍和材料辦理新簽證，但目前暫不受理赴華旅遊、就醫事由的簽證申請。對此，中國駐舊金山領事館總領事張建敏在回答本報專訪時表示，回國探望親屬為民眾的正常需求，他相信「十年簽證」日後會逐步恢復正常。

張建敏總領事17日拜訪舊金山華埠 期間，接受本報專訪時回應了有關「十年簽證」提問。張建敏表示，「十年簽證」是中美兩國互相簽署的協議，對於兩國加強人員往來，為彼此各領域交流提供更多的便利。

張建敏在沿街走訪華埠商戶期間，受到熱烈的歡迎。（記者張曼琳／攝影）

他說：「目前主要由於疫情影響，『十年簽證』暫時還沒有恢復使用，我想，隨著以後形勢不斷好轉，我們是非常願意看到中美之間加強人員往來。」他還表示，華人回國探望親屬為「再正常不過的需求」，「每逢佳節倍思親，大家肯定是希望有更多的機會回去看望父母、親戚和朋友。」許多中國人來美探親，也是一樣的心情。

張建敏說：「所以，我想將來一定會有辦法，為人員間正常交往創造更便利的條件。」他表示，因疫情影響，不單是華人華僑之間的交往，在各領域的交流和訪問均有所減少，他希望日後可以逐步地恢復疫情以前的水平。

他補充道：「因為通過交往，才能夠增進相互瞭解。習近平主席和拜登總統都強調要找到兩國相處的正確之道，要相互尊重、和平共處、合作共贏。要達到這個目標，就需要雙方在各個領域、各個層次加強往來、加強接觸、加強對話、加強合作，所以我們一定會努力為方便大家的往來、交流，創造條件。」

張建敏在沿街走訪華埠商戶期間受到熱烈歡迎，張建敏作風親民，主動用簡單的廣東話和商戶、居民和長者交談，了解其經營情況和面臨的困難，還送出先前在「金門幸運簽語餅公司」製作的簽語餅，為僑商送上新春祝福。

張建敏作風十分親民，主動用簡單的廣東話和華埠的商戶、居民和長者交談。（記者張曼琳/攝影）

張建敏向本報表示，此次前來是為看望、慰問華埠商戶，並代表總領館送上新年祝福，另外他也想了解過去三年商戶在疫情期間面臨的困難和挑戰，他說：「也想聽聽他們對未來的計畫和打算，以及日後總領館如何為他們提供支持和幫助。」