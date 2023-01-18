3大目標 聖縣議會擬更新版草案

議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）提議對縣府保持近14年的核心價值、政策重點、縣府運營優先級等基本政策進行修改。（記者王子涵／翻攝）

聖他克拉拉縣議會在17日舉行特別會議。議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）提議對縣府保持近14年的核心價值、政策重點、縣府運營優先級等基本政策進行修改，並擬出一份更新版草案，其中心理行為健康、可負擔住房、公共安全、司法改革等關鍵詞出現在草案中。多位縣議員提出修改意見，稱這關係到聖縣長期的目標，需要進行更加嚴謹的討論。

艾倫伯格表示，現有規章無法幫助全縣超過2萬3000名雇員繼續提升聖縣居民的生活質量。她希望達到三個目標。

第一，重新制定對核心價值和政策重點的理解。艾倫伯格指出，不同縣議員服務社區的經驗差距很大，「最年長的縣議員史密提恩（Joe Simitian）服務超過22年，而最年輕的縣議員在本月才上任。」艾倫伯格說，「我們要共同合作，首先確定下一任期內的主要目標。」第二，由縣議會直接領導的縣府部門應互相監督，達成共識。第三，用更加公平的方式分配縣府資源，考慮包括族裔、經濟因素等。

縣府顧問威廉 斯（James Williams）指出，目前聖縣的政策重點應放在五個方面：擴大行為與健康醫護的途徑和質量、增加可負擔住房建設、加強社區安全和司法改革、提高對兒童和家庭的支持，和提高社區對全球氣候變化的穩定性。

聖縣執行長史密斯（Dr. Jeff Smith）指出，縣議會的工作方向很大程度上決定著縣府每年的撥款走向。儘管縣府財政有盈餘，但能夠被縣議會自由支配的財政十分有限，大部分撥款被醫療健康、行為健康、社會服務、司法系統等分走。「儘管所有的財政應都是可被自由裁決的，但實際上不是這樣的。」史密斯說，「通常提交到縣議會的議案，會被迫折衷，所以當縣議會有權利決定提案是否通過時，討論工作方向是必要的。」

第一區議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）表示，修改議程不應該操之過急，每一處更改都需要議員清楚原因和動機，並進行充分的討論。「這將是長期並深淵影響聖縣的架構，我們需要謹慎對待。」

縣議員查維斯（Cindy Chavez）指出，她很驚訝於商業模式的更新沒有被納入進縣府運營政策中。她表示，縣府使用的許多電腦系統是「古老的」，如財政現金報告，客戶服務等，這使得很多基本的目標也無法達成。「即便站在財政的角度，商業系統的更新也將提升縣府的責任制」，查維斯說。

此外，查維斯還提出與社區夥伴的溝通系統也是不穩定的，如警報服務系統（AMC）、公共信息平台（PIO）等。「在疫情 和剛剛發生的暴風雨災害中，我們都認識到這些平台的重要性。」查維斯說，「我們不斷碰壁的原因並不在於價值或任務，而是最基本的商業問題。」