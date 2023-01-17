舊金山渡輪大樓水面驚見浮屍 疑洪水奪命

一具漂浮的屍體在舊金山渡輪大樓附近被發現。（圖片取自渡輪大樓臉書）

綜合「舊金山 紀事報」和當地電視台消息，15日（周日）一具漂浮的遺體在舊金山渡輪大樓（Ferry Building）附近被發現。當日上午10時11分左右，警方和消防部門接報趕到位於Embarcadero和Ferry廣場地區，打撈該具遺體。目前死者死因不明，但不排除是與持續多日的風暴 天氣和洪水 相關的可能性。在事發前日，該市一名73歲的女性長者在金門公園被一棵因暴風雨天氣而倒下的大樹砸中後身亡。

舊金山警方表示，在渡輪大樓附近發現的遺體，警方初判認為案件不涉及謀殺，但尚不清楚屍體在水中浸泡了多長時間。根據消防隊長巴克斯特（Jonathan Baxter）表示，在上午10時左右，在海上發現了這具身分不明者的屍體。舊金山驗屍官辦公室證實，他們已被通知移走遺體並調查死因。任何有該案相關消息的人均可撥打（415）575-4444 與 舊金山警方聯繫，或以SFPD開頭，發送簡訊至TIP411提供線索。

目前雖不清楚死者的死亡原因，但持續多日的風暴天氣和洪水是可能的原因之一。新年前後開始並持續到目前的風暴和洪水，在加州已至少奪走了20條生命。

1日14日（周六），一名73歲的女性長者艾布拉姆斯（Beth Louise Abrams）在金門公園被一棵在暴風雨倒下的大樹砸中，不幸身亡。舊金山警方表示，他們當日下午5時15分左右接到舉報，抵達金門公園。一名在公園慢跑的居民，在JFK路段（John F Kennedy Dr）夾30街附近的人行道上一顆大樹枝旁邊，發現了被砸中的這名女性長者。

急救人員到場搶救無效，長者當場被宣布死亡。舊金山驗屍官辦公室尚未公布死因或死亡方式。警方證實，這棵倒下的大樹屬於該市公園休閒局（Parks and Recreation Department）管理。

對於公園內倒下的大樹砸死人的事故，日落區居民德維沃（Michael Devivo）說，他在電視上看到了有關艾布拉姆斯的死亡事件。所以周一穿過公園時，一直觀察公園內的風暴殘骸。「我沒有避開任何的事物，但我在腦海深處保持警惕，因為風還在繼續吹，地面也仍然很鬆軟。」金門公園的遊客達菲（Kyle Duffy）表示：「我確實注意到了警示帶、樹枝和街道上到處都是的碎片，但我不知道已經有事故發生，你不會真的去想它，你只是走過去。」

舊金山居民庫西克（Kate Cusick）在推特上聽說了這起事故後表示，周一下午在公園散步時，不敢再戴著耳機了。她說：「這樣我就可以聽到奇怪的吱吱聲。」如果有樹木倒下，可以聽得到，她建議所有到有大樹和森林的地方慢跑或散步，需採取額外的預防措施。