重生法案上路 舊金山估1300人可刪犯罪紀錄

舊金山公共辯護律師辦公室表示，根據最新州法，舊金山有1300人有資格清除其犯罪紀錄。（記者李怡／攝影）

舊金山 公共辯護人辦公室16日表示，根據最新的州法「重生法案」（The New Fresh Start Act）規定， 舊金山確定有1300人有資格清除其犯罪紀錄。新法案於1月1日生效，打破了之前犯罪者必須為受害者繳納賠償金，才可清除其犯罪紀錄的規定。

此法案由加州 參議員威善高(Scott Wiener) 撰寫。他表示，立法的初衷是因有被法庭定罪紀錄的人，在服完刑多年後仍然被犯罪紀錄所困擾。刑事定罪會出現在背景調查中，導致有過犯罪紀錄的人無法正常申請工作或住房。通過這一法案，可以減少公開他們的犯罪歷史，幫助遭遇刑事法律制裁後的人重新融入社會。

舊金山公共辯護律師普萊澤 (Kelly Pretzer) 表示，很多來到辦公室尋求幫助的有犯罪紀錄的人，想要為受害者繳納賠償金，但又因背景調查而難以找到理想的工作，最終沒有能力償還，從而犯罪紀錄會一直惡性循環。新法的誕生對這些有前科紀錄的人員，無疑是一次重生的機會。

法律生效後，普萊澤確定她的辦公室大約會有1300人可以消除犯罪紀錄。包括最早1995年和最近2019年定罪的案件。這些案件未償還受害人的賠償金額，從幾百元到20萬元不等。

「重生法案」規定刪除犯罪紀錄，但並不能免除個人賠償債務。此法曾遭到加州地方檢察官 協會的反對，因擔心一旦犯罪紀錄被清除，犯罪者償還受害者的動力就減少了。舊金山地檢長謝安宜早前在法案提出階段就曾表示反對，反對在被告欠受害人賠償金的情況下刪除其犯罪紀錄。

但現在法律已經通過並生效，舊金山檢察官在審查刪除申請時不得再考慮未償還的賠償金，地方檢察官辦公室發言人表示，這項法律將提高貧困和低收入請願者們繼續生活並為自己和家人尋求更好的收入。

諾蘭（Ebony Nolan）2007年19歲時被判犯有重罪。去年地方檢察官未通過她的刪除犯罪紀錄請求，因為她欠法庭大約700元受害者賠償金。但隨著「重生法案」生效，法官在1月初正式簽署刪除她的紀錄。

根據舊金山法院數據，截至去年8月，僅在舊金山高等法院被判有罪的人，拖欠受害者的賠償金額就超過1180萬元。