我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

重生法案上路 舊金山估1300人可刪犯罪紀錄

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山公共辯護律師辦公室表示，根據最新州法，舊金山有1300人有資格清除其犯罪紀錄。（記者李怡／攝影）
舊金山公共辯護律師辦公室表示，根據最新州法，舊金山有1300人有資格清除其犯罪紀錄。（記者李怡／攝影）

舊金山公共辯護人辦公室16日表示，根據最新的州法「重生法案」（The New Fresh Start Act）規定， 舊金山確定有1300人有資格清除其犯罪紀錄。新法案於1月1日生效，打破了之前犯罪者必須為受害者繳納賠償金，才可清除其犯罪紀錄的規定。

此法案由加州參議員威善高(Scott Wiener) 撰寫。他表示，立法的初衷是因有被法庭定罪紀錄的人，在服完刑多年後仍然被犯罪紀錄所困擾。刑事定罪會出現在背景調查中，導致有過犯罪紀錄的人無法正常申請工作或住房。通過這一法案，可以減少公開他們的犯罪歷史，幫助遭遇刑事法律制裁後的人重新融入社會。

舊金山公共辯護律師普萊澤 (Kelly Pretzer) 表示，很多來到辦公室尋求幫助的有犯罪紀錄的人，想要為受害者繳納賠償金，但又因背景調查而難以找到理想的工作，最終沒有能力償還，從而犯罪紀錄會一直惡性循環。新法的誕生對這些有前科紀錄的人員，無疑是一次重生的機會。

法律生效後，普萊澤確定她的辦公室大約會有1300人可以消除犯罪紀錄。包括最早1995年和最近2019年定罪的案件。這些案件未償還受害人的賠償金額，從幾百元到20萬元不等。

「重生法案」規定刪除犯罪紀錄，但並不能免除個人賠償債務。此法曾遭到加州地方檢察官協會的反對，因擔心一旦犯罪紀錄被清除，犯罪者償還受害者的動力就減少了。舊金山地檢長謝安宜早前在法案提出階段就曾表示反對，反對在被告欠受害人賠償金的情況下刪除其犯罪紀錄。

但現在法律已經通過並生效，舊金山檢察官在審查刪除申請時不得再考慮未償還的賠償金，地方檢察官辦公室發言人表示，這項法律將提高貧困和低收入請願者們繼續生活並為自己和家人尋求更好的收入。

諾蘭（Ebony Nolan）2007年19歲時被判犯有重罪。去年地方檢察官未通過她的刪除犯罪紀錄請求，因為她欠法庭大約700元受害者賠償金。但隨著「重生法案」生效，法官在1月初正式簽署刪除她的紀錄。

根據舊金山法院數據，截至去年8月，僅在舊金山高等法院被判有罪的人，拖欠受害者的賠償金額就超過1180萬元。

舊金山 檢察官 加州

上一則

舊金山渡輪大樓水面驚見浮屍 疑洪水奪命

下一則

一打蛋8.99元 禽流感、通貨膨脹讓「蛋價趕上肉價」

延伸閱讀

金山市長：馬丁路德紀念日 慶祝之餘要將精神付諸實踐

金山市長：馬丁路德紀念日 慶祝之餘要將精神付諸實踐
重返辦公室上班 舊金山全美最慢 較2年前低近40%

重返辦公室上班 舊金山全美最慢 較2年前低近40%
加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一

加州宜居城市 富比世：沙加緬度第一
金山華埠花市街會回歸迎兔年 醒獅、擊鼓、彩綢表演好熱鬧

金山華埠花市街會回歸迎兔年 醒獅、擊鼓、彩綢表演好熱鬧
可負擔住房建設 維也納值得灣區借鏡

可負擔住房建設 維也納值得灣區借鏡

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能