佛利蒙副市長黃潔宜訪台 拜會張善政、陳其邁

黃潔宜（左三）拜會桃園市長張善政（左四）。（黃潔宜提供）

佛利蒙副市長黃潔宜（Teresa Keng）日前返台，並藉機拜會桃園市長張善政 、高雄市長陳其邁，以及高雄市議會議長康裕成、新北市市議員蔡元之等人。張善政希望兩地高中多加交流，並邀請佛利蒙參與明年於桃園舉行的國際機器人大賽。陳其邁則介紹高雄近來的發展，以及大樹玉荷包荔枝、金鑽鳳梨、六龜蓮霧以及燕巢芭樂等水果產品。另也推薦黃潔宜品嘗高雄的海產，體驗高雄海洋城市的美景、美食。

黃潔宜趁返台時到桃園市恭賀張善政就任、互贈禮物。她也正好是張善政上任後第一位來訪的外國政治人物。雙方在交流中，張善政指定桃園武陵高中與加州 建立交流。明年由桃園市政府主辦、台北市國際文教協會承辦的國際機器人大賽，也會邀請加州團隊到桃園參賽。

黃潔宜指出，佛利蒙所在的阿拉米達縣與桃園縣本就是姐妹縣。雙方一直以來有一定的交流與互動，不久前阿拉米達縣議員賀伯特（David Haubert）才到訪。桃園有許多不同的產業，且國際機場就在桃園。桃園是台灣的門戶，期待佛利蒙能與桃園有進一步的交流與貿易合作機會。

在高雄拜會陳其邁時，黃潔宜與陳其邁針對雙方在農漁、經貿及城市交流等多項議題交換意見。黃潔宜表示，自己是新北市海山國中畢業，但娘家是高雄人，因此她也算是半個高雄人，小時候常到高雄看阿公、阿嬤，對高雄很有感情。高中時就來美國的黃潔宜，對於高雄的印象已是多年以前，但這次到高雄非常驚艷，特別是高雄的愛河現在乾淨且優美，與兒時記憶中迥異。另外，高雄的港灣景色也非常漂亮，顯示高雄的城市治理成果卓越，規畫完善。

陳其邁在歡迎黃潔宜到訪時，向她介紹高雄現況與產業。陳其邁並說，台灣與美國的友誼深厚，其中與加州的互動更為頻繁，而高雄也應該與加州的城市深化友誼。期待在黃潔宜協助下，讓高雄與佛利蒙拓展交流，甚或進一步締盟。

陳其邁認為，現在半導體產業及全球供應鏈正在重整，高雄和灣區有非常多的合作機會。

黃潔宜向陳其邁表示，台灣許多產品在佛利蒙很受歡迎，像是台灣水果就總是熱銷，因為品嘗台灣水果的同時會感覺與台灣土地的親近。佛利蒙有許多華人，消費力強大，希望未來能增加進口水果的數量與品項。

陳其邁則推薦大樹玉荷包荔枝、金鑽鳳梨、六龜蓮霧以及燕巢芭樂等水果，期待高雄與佛利蒙能合作，提升台灣農產品在美國市場的能見度。