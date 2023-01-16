金山華埠文化藝術中心 「廣場新天地」開幕

多位民選官員出席華埠「廣場新天地」開幕儀式。（受訪者供圖）

舊金山市華埠 備受社區關注的全新文化藝術中心「廣場新天地」於本周開幕。華埠藝術媒體合作社臨時執行董事鄧式美表示，在州眾議員 丁右立( Phil Ting) 的領導下，加州 政府撥予社區重要的2650萬元撥款，促成「新天地」建成這將會給亞太裔更強大的發言平台，代表了包容和變革，將成為華埠新標誌。

開幕典禮主題是「火花」，寓意「廣場新天地」開幕像火花一樣，點燃華埠經濟繁榮與發展。典禮表揚了加州眾議員、州議會預算委員會主席丁右立，及聯邦眾議員，前眾議院議長裴洛西( Nancy Pelosi)，感謝他們爭取撥款資助華埠，感謝他們為華人社區作出的貢獻。

活動現場多位藝術家合作的「弧形餐廳」，通過戲劇表演、遊戲加幻景，重新詮釋社會用餐習俗的「體驗式餐飲」，寓意品味人生的酸、甜、苦、辣、鹹。

鄧式美表示，由於全球疫情的影響，近幾年舊金山華埠遇到了巨大的挑戰，種族仇視的暴力事件頻發。許多小商業和服務業倒閉，失業率激增。面對嚴峻形勢，華埠重生和振興必須有新的方式，建立集社會、文化和媒體為一體的組織。「華埠藝術媒體合作社」應運而生，匯集諸多社區組織攜手創辦「廣闊天地」藝術中心。這裡將會提供全年開放的室內演出及展覽，選址位於都板街800號，願各社區民眾可前往參觀遊覽。

加州議員丁右立，舊金山市議長佩斯金、市議員安世輝、陳詩敏、孟達文，市府律師邱信福、估值官郭華建、CCDC行政主任楊崇賢，以及華埠媒體藝術合作社總裁江文韶、執行董事鄧式美等到場慶祝。