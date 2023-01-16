金山華埠花市街會回歸迎兔年 醒獅、擊鼓、彩綢表演好熱鬧

兔年「花市街會」啟幕儀式。（chineseparade供圖）

舊金山華埠 傳統的迎新春活動「花市街會」，於14日和15日回歸。市長布里德與多位市議員、華埠社區僑領一起，到場向華埠商戶拜年，並向前來參加的遊客和居民致意，對大家表達兔年新春的問候和祝福。花市現場歡樂熱鬧，即使雷雨天氣也未能阻擋遊客到訪的熱情。這項活動為疫情 後的華埠又增添節日喜慶和活力。

布里德說：「自疫情以來，華埠經濟遭受重創。是大家的團結努力不放棄，讓華埠又回歸了喜慶熱鬧的氣氛。今天的活動拉開了舊金山市慶祝農曆新年的序幕。過了花市街會，還有將於2月4日舉行的花車巡遊。她說，這是華埠經濟、舊金山經濟復甦的重要時刻，也是大家一起再出發的關鍵時候。希望大家支持本地消費，支持華埠商戶。」 兔年「花市街會」吸引眾多遊客到華埠。（chineseparade供圖）

今年的花市攤位，除了各大公共服務機構參加展出之外，還有新年裝飾、年節花藝、生活日常用品、中華傳統食品、口罩等防疫用品展出銷售。更有醒獅表演、擊鼓表演與中國傳統民間藝術彩綢表演，為華埠的熱鬧節日氣氛再添彩。 兔年「花市街會」彩綢表演。（chineseparade供圖）

舊金山華埠於14日起推出慶新春迎兔年系列慶祝活動，包括花市、社區街會、農曆新年大巡遊。雖然今年花市的攤位和訪客，與疫情之前相比還有差距，但熙攘的人群、熱鬧的場面是舊金山自疫情爆發以來，華埠難得一見的大場面。 兔年「花市街會」擊鼓表演。（chineseparade供圖）

今年新任市議長，也是代表包括華埠第三區市議員佩斯金在開幕現場送上對民眾的祝福。他表示，希望舊金山居民在節日期間回到舊金山華埠購物、消費娛樂，為當地小商業的恢復助力。同時祝大家兔年快樂，幸福安康。

華埠商戶代表馬為民表示，華埠終於再現了往日的熱鬧和繁華。昔日的華埠又開始回來了。希望通過兔年春節的一系列慶祝活動，讓更多的市民來體驗和了解華埠，期待這是一個好的開始。

除了市長布里德之外，加州參議員威善高、加州眾議員楊馳馬、加州主計長郭嫻，舊金山市議長佩斯金、市議員陳詩敏、孟達文、麥德誠、司嘉儀、安世輝、盧凱麗，市府律師邱信福、估值官郭華健、警察局局長史考特等多位民選官員與華埠社區領袖，共同出席兔年華埠花市街會開幕儀式。