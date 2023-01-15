灣區柏林甘幸運彩民 中近百萬兆彩2獎

就在這家柏林甘加油站，一灣區幸運彩民獲92萬8260美元兆彩獎金。 （電視新聞截圖）

在緬因（Maine）州，有人打破了13日周五（Friday the 13th）的厄運，當日在該州購買的一張兆彩（Mega Millions）彩票，並與開出的頭獎號碼相匹配，估計獲得了13億5000萬美元大獎。灣區 中半島柏林甘則開出一張近百萬元的二獎。

緬因州 出售的這張彩票與周五（13日）晚上開獎的所有六個號碼相匹配，中獎號碼是61、30、45、46和43，Megaball為14。

彩票官員告訴NBC新聞，這張中獎彩票是在緬因州Lebanon的Hometown Gas & Grill出售的。該店將因出售該票而獲得5萬美元的獎金。

還有14位100萬美元的彩票得主，其中四張彩票在紐約售出，兩張在加州 售出，佛州（Florida）、伊利諾州（Illinois）、堪薩斯州（Kansas）、肯塔基州（Kentucky）、密蘇里州（Missouri）、北卡州（North Carolina）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和德州（Texas）各一張。

據州彩票公司稱，加州的兩名幸運彩民各贏得了獎金約92萬8260美元。