風暴再襲灣區 多地發洪水警報、大浪警告

灣區系列風暴將繼續，將一直到周一。 （電視新聞截圖）

襲擊灣區 的一系列風暴 中的最新一場於周六（14日）駕到，並將持續到下周。下面我們來看看近日的天氣、風暴的時間表和可能有哪些天氣警報：

灣區何時會再次下雨？

新一輪風暴在周六清晨抵達，持續到下午；周日（15日）有零星雷暴預報；周一（16日），預計一場風暴將在凌晨2點至7點襲擊灣區，這場快速移動的風暴可能會帶來狂風，有時會有相當大的暴雨，也有可能出現雷暴和閃電。

灣區將有多少降雨？

周六的風暴雨量約有半英寸到1.5英寸；周一的風暴預計將有四分之一英寸到四分之三英寸。

灣區暴風雨期間的風會有多大？

預報顯示，風暴期間的陣風範圍為每小時20至50英哩，會有一批樹木被吹倒。

灣區洪水 警報有哪些地方：

國家氣象局說，為整個灣區發布的洪水警報從周六上午開始，一直持續到周一下午。

北灣（North Bay）的警告持續到周六下午2點15分，聖馬刁（San Mateo）的警告在下午4點到期，阿拉米達（Alameda）縣持續到下午5點15分。蘇諾瑪（Sonoma）、納巴（Napa）、和馬連（Marin）等縣的洪水警告持續到周六下午。

國家氣象局說，在蘇諾瑪縣的警告區域已經發生了洪水，並因為預計整個周末和下周初會有額外的降雨而發布了警告。國家氣象局說：「下在已飽和土壤上的降雨將造成溢出的徑流，導致該地區進一步的洪淹。」

一些將發生洪水的地點包括聖他路薩（Santa Rosa）、Forestville和貴騰（Graton）。

沿海地區的大浪警告：

15至20英尺的大浪觸發了從周四下午到周六上午對以下地區的巨浪警告：舊金山（San Francisco）、北灣沿海，包括雷耶斯⻆（Point Reyes）國家海岸線、半島海岸、蒙特瑞（Monterey）灣北部和南部、和大索爾（Big Sur）海岸。