我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

風暴再襲灣區 多地發洪水警報、大浪警告

編譯組／灣區14日電
灣區系列風暴將繼續，將一直到周一。 （電視新聞截圖）
灣區系列風暴將繼續，將一直到周一。 （電視新聞截圖）

襲擊灣區的一系列風暴中的最新一場於周六（14日）駕到，並將持續到下周。下面我們來看看近日的天氣、風暴的時間表和可能有哪些天氣警報：

灣區何時會再次下雨？

新一輪風暴在周六清晨抵達，持續到下午；周日（15日）有零星雷暴預報；周一（16日），預計一場風暴將在凌晨2點至7點襲擊灣區，這場快速移動的風暴可能會帶來狂風，有時會有相當大的暴雨，也有可能出現雷暴和閃電。

灣區將有多少降雨？

周六的風暴雨量約有半英寸到1.5英寸；周一的風暴預計將有四分之一英寸到四分之三英寸。

灣區暴風雨期間的風會有多大？

預報顯示，風暴期間的陣風範圍為每小時20至50英哩，會有一批樹木被吹倒。

灣區洪水警報有哪些地方：

國家氣象局說，為整個灣區發布的洪水警報從周六上午開始，一直持續到周一下午。

北灣（North Bay）的警告持續到周六下午2點15分，聖馬刁（San Mateo）的警告在下午4點到期，阿拉米達（Alameda）縣持續到下午5點15分。蘇諾瑪（Sonoma）、納巴（Napa）、和馬連（Marin）等縣的洪水警告持續到周六下午。

國家氣象局說，在蘇諾瑪縣的警告區域已經發生了洪水，並因為預計整個周末和下周初會有額外的降雨而發布了警告。國家氣象局說：「下在已飽和土壤上的降雨將造成溢出的徑流，導致該地區進一步的洪淹。」

一些將發生洪水的地點包括聖他路薩（Santa Rosa）、Forestville和貴騰（Graton）。

沿海地區的大浪警告：

15至20英尺的大浪觸發了從周四下午到周六上午對以下地區的巨浪警告：舊金山（San Francisco）、北灣沿海，包括雷耶斯⻆（Point Reyes）國家海岸線、半島海岸、蒙特瑞（Monterey）灣北部和南部、和大索爾（Big Sur）海岸。

風暴 灣區 洪水

上一則

服務弱勢人群 金山MXM健康資源中心開幕

延伸閱讀

加州水資源局：未來6天暴雨 百萬沙袋防洪

加州水資源局：未來6天暴雨 百萬沙袋防洪
史上最致命風暴 持續到下周

史上最致命風暴 持續到下周
安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近

安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近
金山灣區台灣文化導覽 推展美食文化

金山灣區台灣文化導覽 推展美食文化
金山灣區媽媽教室 1/20教種水果

金山灣區媽媽教室 1/20教種水果

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

3華裔西點軍校生 行「少有人走的路」

2023-01-14 02:18

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人