服務弱勢人群 金山MXM健康資源中心開幕

Maria X Martinez 健康資源中心為一座兩層樓高的先進綜合醫療設施，於2020年3月開建，去年9月完工。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）13日中午出席位於市中心市場街南部Stevenson街555號，為無家可歸者開設的Maria X Martinez健康資源中心（ Maria X Martinez Health Resource Center，簡稱MXM）開幕儀式，這座最新開放的綜合醫療設施，將為包括無家可歸者在內的弱勢人群提供全面的醫療保健服務。

在13日的開幕儀式中，布里德強調：「獲得優質的醫療服務是一項基本人權，我們的工作是確保最脆弱的社區能夠獲得這種服務。」她表示，在 Maria X Martinez健康資源中心的開放後，將為更多人提供全面、有針對性的醫療保健服務，可以滿足無家可歸者的基本需求。 布里德和衛生官員們在記者會現場與Maria X Martinez的肖像合照。（取自布里德推特）

第六區市議員麥德誠(Matt Dorsey)在一份書面聲明中表示，「中心將為周邊社區有需要的居民，提供直接護理的關鍵設施。」

Maria X Martinez健康資源中心屬舊金山健康網絡 (SFHN) 的兩家緊急護理診所之一，每年接待約1萬5000人就診，中心可提供多項專業服務，以滿足舊金山弱勢的成年人，尤其是無家可歸者的廣泛醫療、心理和社會需求，包括緊急護理、過渡性初級保健、牙科服務、足病學、後續傷口護理以及藥物成癮治療。

中心以舊金山公共衛生局 (SFDPH) 已故的長期領導人Maria X Martinez命名，Martinez生前在衛生局工作長達23年，2020年7月去世。她一直致力倡導為脆弱的社區提供高質量的醫療保健。作為公衛局領導層的重要成員，她擔任過各項職務，包括社區計畫主任、首席誠信官和全人關懷主任（Director of Whole Person Care）

Maria X Martinez健康資源中心為一座兩層樓高的先進綜合醫療設施，於2020年3月開建，去年9月完工。

衛生局長考法斯（Grant Colfax）表示：「Martinez將照顧服務不足和弱勢群體作為她畢生的工作，在她的領導和遠見下，舊金山開發了新的護理模式，通過採用以人口為基礎的方法為無家可歸者提供全面的醫療服務，從而更好地為舊金山人服務。我們很高興能夠以Martinez的名字命名這個重要設施，以紀念她的精神遺產。」

Martinez的女兒Paloma Martinez說：「母親慈祥、關愛、溫柔。通過看到她在工作中取得的成就，更讓我用另一個視角來了解她。同樣作為母親、職業女性和社區組織者，我深深地欽佩她。我也非常想念她，但知道她受到這麼多人的愛，我感到很欣慰。」