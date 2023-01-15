我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

馬斯克要求Tesla案轉德州審判 遭聯邦法官駁回

編譯組／灣區電
聯邦法官13日駁回馬斯克將Tesla案件轉往德州審判的要求。（美聯社）
聯邦法官13日駁回馬斯克將Tesla案件轉往德州審判的要求。（美聯社）

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）日前提出將一起訴訟從舊金山轉往德州審判的要求，13日遭到聯邦法官駁回。

這起訴訟源自馬斯克2018年一則誤導性推文，當時他表示有足夠資金能買回Tesla所有股票，讓Tesla私有化，結果讓他陷入一場法律大戰。

馬斯克的律師上周要求舊金山聯邦法院華裔法官鄭一芳（Edward Chen）將審判移交給Tesla目前總部所在地的德州聯邦法院，理由是：在馬斯克收購推特後，灣區媒體不斷對他做出負面報導，已讓潛在陪審員對他產生偏見。

不過，鄭一芳13日在聽證會中駁回了這項請求，他表示，相信一定可以從一個擁有數百萬人口的地區選出一個公正的陪審團。鄭一芳還以眾所矚目的前Theranos執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）在聖荷西的審判為例，指出在審判開始前，從矽谷明星淪為詐騙犯的荷姆斯已是HBO紀錄片和傳記的主人翁，但還是組成了陪審團開審。

Tesla股東聲稱，他們被馬斯克在2018年8月7日發出的一則推文欺騙。馬斯克在推文中表示，他已經為收購Tesla安排好融資。然而，這筆交易從未實現，導致馬斯克必須以4000萬元與美國證券監管機構達成和解。

鄭一芳已經確定馬斯克要收購Tesla的推文是虛假的，未來將交由陪審團決定馬斯克是否該負起魯莽推文和對Tesla股東造成財務損失的責任。鄭一芳13日在聽證會中討論了Tesla案審判的最終細節和選擇陪審團。審判已定於下周二開審。

代表Tesla股東的律師表示，馬斯克會有這麼多負面報導只能怪他自己，因為他經常在推特上發表各種言論。

控方律師在反對轉移審判地點的文件中說：「如果對他的『負面』關注是要求取消陪審團的唯一理由，那麼，鑑於馬斯克吸引『負面』報導的本領，馬斯克實際上是無法在任何陪審團面前接受審判的。」

鄭一芳13日在聽證會上仔細閱讀了候選陪審員填寫的問卷，取消了部分稱馬斯克為「白痴」或「小丑」的候選人資格。

馬斯克 Tesla 德州

上一則

世界日報、紐約人壽講座 律師：房產傳給小孩 先想清楚

下一則

雷傑納隆學者獎／劉魯旻鑽研水淨化 追夢化學教授

延伸閱讀

特斯拉衝業績 美國部份車款降價近20% 股價反下跌

特斯拉衝業績 美國部份車款降價近20% 股價反下跌
「有害語言指南」挨批 史丹福大學移除

「有害語言指南」挨批 史丹福大學移除
馬斯克財富縮水1820億 創金氏紀錄 首富寶座拱手讓人

馬斯克財富縮水1820億 創金氏紀錄 首富寶座拱手讓人
馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」
BBC：馬斯克財富大量蒸發 打破世界紀錄

BBC：馬斯克財富大量蒸發 打破世界紀錄

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

3華裔西點軍校生 行「少有人走的路」

2023-01-14 02:18

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人