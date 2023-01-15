馬斯克要求Tesla案轉德州審判 遭聯邦法官駁回

聯邦法官13日駁回馬斯克將Tesla案件轉往德州審判的要求。（美聯社）

Tesla 執行長馬斯克 （Elon Musk）日前提出將一起訴訟從舊金山轉往德州 審判的要求，13日遭到聯邦法官駁回。

這起訴訟源自馬斯克2018年一則誤導性推文，當時他表示有足夠資金能買回Tesla所有股票，讓Tesla私有化，結果讓他陷入一場法律大戰。

馬斯克的律師上周要求舊金山聯邦法院華裔法官鄭一芳（Edward Chen）將審判移交給Tesla目前總部所在地的德州聯邦法院，理由是：在馬斯克收購推特後，灣區媒體不斷對他做出負面報導，已讓潛在陪審員對他產生偏見。

不過，鄭一芳13日在聽證會中駁回了這項請求，他表示，相信一定可以從一個擁有數百萬人口的地區選出一個公正的陪審團。鄭一芳還以眾所矚目的前Theranos執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）在聖荷西的審判為例，指出在審判開始前，從矽谷明星淪為詐騙犯的荷姆斯已是HBO紀錄片和傳記的主人翁，但還是組成了陪審團開審。

Tesla股東聲稱，他們被馬斯克在2018年8月7日發出的一則推文欺騙。馬斯克在推文中表示，他已經為收購Tesla安排好融資。然而，這筆交易從未實現，導致馬斯克必須以4000萬元與美國證券監管機構達成和解。

鄭一芳已經確定馬斯克要收購Tesla的推文是虛假的，未來將交由陪審團決定馬斯克是否該負起魯莽推文和對Tesla股東造成財務損失的責任。鄭一芳13日在聽證會中討論了Tesla案審判的最終細節和選擇陪審團。審判已定於下周二開審。

代表Tesla股東的律師表示，馬斯克會有這麼多負面報導只能怪他自己，因為他經常在推特上發表各種言論。

控方律師在反對轉移審判地點的文件中說：「如果對他的『負面』關注是要求取消陪審團的唯一理由，那麼，鑑於馬斯克吸引『負面』報導的本領，馬斯克實際上是無法在任何陪審團面前接受審判的。」

鄭一芳13日在聽證會上仔細閱讀了候選陪審員填寫的問卷，取消了部分稱馬斯克為「白痴」或「小丑」的候選人資格。