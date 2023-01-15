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風暴襲中谷地區 農場6000隻雞淹死 高球場70棵大樹被吹垮

記者江碩涵／中谷報導
嚴重的洪水與暴風，導致穀倉屋頂被吹翻，大雨直接灌入穀倉、農舍和雞舍。（翻攝自KCRA3）
嚴重的洪水與暴風，導致穀倉屋頂被吹翻，大雨直接灌入穀倉、農舍和雞舍。（翻攝自KCRA3）

北加10日降雨和降雪破紀錄，逾22萬戶停電，社區道路淹水、路面坍塌且出現土石流，中谷地區受損也相當慘重，Acampo農場因為風暴而損失了近6000隻雞，高爾夫球場的樹木也被吹垮，至少損失了70棵大樹。

中谷地區聖荷昆縣（San Joaquin County）的Acampo 有一間養雞場，因為風暴襲擊將近兩個星期，面臨大約5萬元的損失，而光是失去的雞隻就有6000隻，損失的禽類總金額高達4萬元。

農場主人特納（Karen Turner）表示，她們家族擁有農場約30年，今年是受損最慘重的一年，嚴重的洪水與暴風，導致穀倉屋頂被吹翻，大雨直接灌入穀倉、農舍和雞舍，導致雞舍內的6000隻雞直接被淹死，花了好幾天的時間洪水才消去。

她表示，這波天災從1月3日就開始陸續發生，當時襲來一陣強風，吹垮了她的農場的穀倉和建築物屋頂，1月10日又發生了一次強風事件，導致雞舍也被吹翻。特納說，真是一波未平、一波又起，身為農民，在這場天災中，好像永遠有修不完的東西，災害一個接著一個襲來。

她說，本來12日要接收數千隻小雞來做為今年的飼養目標，但如今農舍、雞舍都已毀壞，她只好先延後接收小雞，且得先趕快修理已經損壞的農場，光是原本損失的雞隻，就高達6000隻，價值高達4萬元。

Haggin Oaks Golf Complex高爾夫球場有「70棵大樹」倒塌，...
Haggin Oaks Golf Complex高爾夫球場有「70棵大樹」倒塌，損失相當慘重。（翻攝自KCRA3）

除了農場遇到損害，高爾夫球場也一樣面臨衝擊。根據中谷地方媒體KCRA3報導，Haggin Oaks Golf Complex高爾夫球場有「70棵大樹」倒塌，損失也相當慘重，其中有一棵樹高度超過70英尺，光是收拾這棵倒下的大樹，就至少要8名工作人員、花了足足兩天，才有辦法把樹木鋸成小塊小塊的木頭運走。

Haggin Oaks Golf Complex高爾夫球場是當地知名的莊園，占地420英畝，也是沙加緬度最大的綠化帶。原本球場內有非常多棵大樹，歷史悠久且保存良好，現在都倒塌了，經過盤點，至少倒了70棵大樹，目前價值還無法估算，但球場短時間已經無法營運。

中谷地區還有另個球場—William Land 高爾夫球場同樣遭受風暴侵襲而被破壞。球場經營者說，土地變得非常泥濘、潮濕，根本不可能推桿，而且許多大樹也倒下了，場地變得非常糟糕，被破壞得很嚴重。他說，希望能在春天新課程開始前，能趕緊將球場復原，至少要能讓會員使用。

這場風暴也讓沙加緬度的防止洪水的設備差點被沖走。沙加緬度河經過多日來的暴雨，有許多閘門的抽水站受到斷電影響，幾乎沒有運作能力，甚至差點被洪水沖走。Riverboat 船長 Jack Shrive 說，他長期觀察沙加緬度河的水位變化，而現在幾乎是他見過最高水位的狀態，倘若這些抽水站仍舊沒有發揮作用，恐怕未來幾天的大雨又將侵襲河川周圍的土地，後果不堪設想。

洪水 風暴 暴雨

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