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中企富力地產 出售聖荷西市中心黃金地段住宅用地

編譯組／灣區13日電
聖荷西市中心有數個現有與未來的辦公開發項目，可以支持新住房展的計畫，迫切需要更多居住人口。(Getty Images)
聖荷西市中心有數個現有與未來的辦公開發項目，可以支持新住房展的計畫，迫切需要更多居住人口。(Getty Images)

聖荷西市中心一塊正在規畫高層住宅的土地，正由總部位於中國的富力地產在美子公司「Z&L Properties」掛牌出售。該地產公司高層包括日前在倫敦被捕的行政總裁張力(Zhang Li)。

「The Pacific」以住宅項目聞名，被視為位在聖荷西市中心的黃金地段，計畫已獲得市府最後批准。老牌商業房地產公司「世邦魏理仕」(CBRE)已受聘行銷這個精選房產計畫，公司第一副總裁提爾(Jon Teel)表示，這個物業位在聖荷西市中心成長與發展核心。

這個高層住宅項目先前是灰狗巴士總站、位在South Almaden大道與Post街交口。儘管該土地作為住宅開發項目具有明顯優勢，但計畫的主要所有人與開發商Z&L Properties尚未動土開工。

土地使用諮詢公司「Silicon Valley Synergy」施泰德(Bob Staedler)表示，將灰狗巴士站投入市場並進行購買交易，無可避免。但若審視Z&L以往紀錄，並沒有特定目的所需資金或其他方法來進行開發。Z&L Properties在灣區的房地產投資組合一直遇到挑戰，其主要投資在聖荷西市中心與舊金山。

這家總部位在中國的房地產公司，僅完成一個灣區開發項目，是一棟位在聖荷西市中心聖佩德羅廣場(San Pedro Square)附近的雙塔住宅高層建築、約有640個住房單位。僅有一棟塔樓可提供入住。公司也提議在聖荷西252 N. First St.建造兩座高層住宅，並改造一座歷史悠久教堂，但皆尚未建成。

待售的聖荷西灰狗巴士終點站已獲得市政府批准，可開發708個住房單位。然而，出售此項目對Z&L Properties來說，處在一個不確定時間點。Z&L Properties行政總裁張力於2022年12月在倫敦被拘留，原因是美國正在調查涉及舊金山一個開發項目回扣與行賄案件。他因涉嫌向舊金山市官員行賄以獲取項目許可而被美國通緝。

不過，儘管相關法律糾紛圍繞，在公共交通總站開發項目的前景可能相當有利。房地產公司「Ritchie Commercial」總裁瑞奇(Mark Ritchie)表示，作為聖荷西市中心最密集的開發地點之一，將成為整個社區的未來支柱。

聖荷西市中心現有與未來的辦公開發項目，可以支持新住房展的計畫還包括如下：

‧Adobe準備搬入333 West San Fernando Street新辦公大樓，將雇用數千名員工。

‧老牌灣區開發公司Jay Paul Co.完成200 Park Avenue一處辦公塔樓。

‧位在180 Park Avenue辦公花園塔樓「Park Habitat」已破土動工。

‧Google持續進行在Diridon車站與SAP中心附近開發辦公大樓、住宅、餐廳、商店等新園區。

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